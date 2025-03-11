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От Черчилля до виноградников – чем удивит этот город в Кенте

3:48
Туризм

С населением всего 4 500 человек, Вестерем — это небольшой, но уютный городок в долине Дарент, который встречает гостей теплой атмосферой, красивыми улочками и множеством мест, где можно вкусно поесть и отдохнуть.

Веранда кафе
Фото: commons.wikimedia.org by Xochi girlinthemidwest, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Веранда кафе

Город с характером

Расположенный в живописной сельской местности, Вестерем сочетает в себе спокойствие природы и развитую инфраструктуру. Главная улица изобилует небольшими независимыми магазинами, кафе и ресторанами на любой вкус.

Среди самых популярных заведений:

  • The Courtyard - Кофейня, предлагающая нечто большее, чем просто кофе
  • Deli di Luca - Венецианское кафе-деликатесная лавка на Рыночной площади, получившее множество восторженных отзывов
  • Grasshopper on the Green, The Old Bank Restaurant, Rendezvous Brasserie, Farm Shop, Napoli e', The King's Arms и No 21 - Уютные рестораны, кафе и пабы с разнообразным меню

Любителям пенного стоит заглянуть в Westerham Brewery Company. Здесь варят крафтовое пиво, используя местную воду и знаменитый кентский хмель.

Природа и достопримечательности

Окрестности Вестерема — настоящее раздолье для любителей прогулок. Здесь проложены живописные маршруты через фермерские угодья, лесные тропы и вдоль реки Дарент.

Отдельного внимания заслуживает винодельня Squerryes, откуда открывается потрясающий вид на холмы Норт-Даунс. С 1 апреля здесь начнут проводить дегустационные туры, но уже сейчас можно просто прогуляться среди виноградников или насладиться бокалом местного игристого вина в ресторане поместья. Кстати, на Пасху здесь можно будет отведать традиционный воскресный жареный ужин.

Для любителей истории неподалеку находится Чартвелл - бывший дом Уинстона Черчилля. Это не просто музей, а настоящее погружение в жизнь легендарного политика: здесь представлены его картины, личные вещи и даже планы сада, который он обустраивал собственными руками. В самом городе можно увидеть статую Черчилля на центральной площади.

Вестерем — столица превышения скорости?

Несмотря на расслабленную атмосферу, Вестерем неожиданно оказался лидером по количеству штрафов за превышение скорости в графстве Кент. За год здесь зафиксировали почти 10 000 нарушений. Возможно, часть нарушений относится к трассе М25, проходящей севернее города, но водителям стоит быть внимательнее.

Исторические корни

Город ведет свою историю с XIII века — именно тогда Генрих III даровал ему статус рынка. Однако поселения здесь существовали задолго до этого: еще в 200 году до н. э. племя кантийцев возвело на территории нынешнего поместья Squerryes укрепленный город площадью 11 акров.

В самом Вестереме нет железнодорожного вокзала. Ближайшая станция — Oxted, в 3,5 милях от города. Однако на машине сюда добраться очень просто — всего в миле находится съезд с магистрали A21/M25.

Найти место для парковки бывает непросто, но лучший вариант — парковка Darent (97 мест, 4 из них — для людей с ограниченными возможностями).

Тарифы:

  • До 1 часа — 50 пенсов
  • До 2 часов — £1
  • До 3 часов — £1.50
  • До 4 часов — £2
  • На весь день — £4

Уточнения

Кент (англ. Kent /kɛnt/, лат. Cantium, Canthia) — графство в Англии. Входит в состав Юго-Восточной Англии. Административный центр и крупнейший город — Мейдстон. Население — 1,359 млн человек (1-е место среди графств; данные 2004 года).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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