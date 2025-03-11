От Черчилля до виноградников – чем удивит этот город в Кенте

С населением всего 4 500 человек, Вестерем — это небольшой, но уютный городок в долине Дарент, который встречает гостей теплой атмосферой, красивыми улочками и множеством мест, где можно вкусно поесть и отдохнуть.
Расположенный в живописной сельской местности, Вестерем сочетает в себе спокойствие природы и развитую инфраструктуру. Главная улица изобилует небольшими независимыми магазинами, кафе и ресторанами на любой вкус.
Среди самых популярных заведений:
Любителям пенного стоит заглянуть в Westerham Brewery Company. Здесь варят крафтовое пиво, используя местную воду и знаменитый кентский хмель.
Окрестности Вестерема — настоящее раздолье для любителей прогулок. Здесь проложены живописные маршруты через фермерские угодья, лесные тропы и вдоль реки Дарент.
Отдельного внимания заслуживает винодельня Squerryes, откуда открывается потрясающий вид на холмы Норт-Даунс. С 1 апреля здесь начнут проводить дегустационные туры, но уже сейчас можно просто прогуляться среди виноградников или насладиться бокалом местного игристого вина в ресторане поместья. Кстати, на Пасху здесь можно будет отведать традиционный воскресный жареный ужин.
Для любителей истории неподалеку находится Чартвелл - бывший дом Уинстона Черчилля. Это не просто музей, а настоящее погружение в жизнь легендарного политика: здесь представлены его картины, личные вещи и даже планы сада, который он обустраивал собственными руками. В самом городе можно увидеть статую Черчилля на центральной площади.
Несмотря на расслабленную атмосферу, Вестерем неожиданно оказался лидером по количеству штрафов за превышение скорости в графстве Кент. За год здесь зафиксировали почти 10 000 нарушений. Возможно, часть нарушений относится к трассе М25, проходящей севернее города, но водителям стоит быть внимательнее.
Город ведет свою историю с XIII века — именно тогда Генрих III даровал ему статус рынка. Однако поселения здесь существовали задолго до этого: еще в 200 году до н. э. племя кантийцев возвело на территории нынешнего поместья Squerryes укрепленный город площадью 11 акров.
В самом Вестереме нет железнодорожного вокзала. Ближайшая станция — Oxted, в 3,5 милях от города. Однако на машине сюда добраться очень просто — всего в миле находится съезд с магистрали A21/M25.
Найти место для парковки бывает непросто, но лучший вариант — парковка Darent (97 мест, 4 из них — для людей с ограниченными возможностями).
Тарифы:
Кент (англ. Kent /kɛnt/, лат. Cantium, Canthia) — графство в Англии. Входит в состав Юго-Восточной Англии. Административный центр и крупнейший город — Мейдстон. Население — 1,359 млн человек (1-е место среди графств; данные 2004 года).
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