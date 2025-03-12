Неподвластно времени: где остановиться в Египте, чтобы посмотреть исторические памятники

3:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В XIX и начале XX века путешествие в Египет было воплощением роскоши.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сфинкс

Маршрут, предложенный гидом от Antenna Daily, начнется в оживленном Каире, затем приведёт в мистический Луксор и завершится в живописном Асуане.

Каир — идеальная отправная точка путешествия. Сюда легко добраться благодаря ежедневным рейсам. Если ваша цель — пирамиды и новый Египетский музей, выбирайте отель в Гизе, чтобы избежать пробок и провести больше времени, наслаждаясь древними чудесами.

Прекрасным выбором для проживания станет Hyatt Regency Cairo West, расположенный в закрытом районе Гизы. Гостям доступны открытый бассейн с видом на пирамиды, рестораны с местными винами и даже собственная кофейня Starbucks.

Однако главным событием в Каире станет посещение Большого Египетского музея, открывшегося после десятилетий строительства. Этот грандиозный комплекс площадью почти 500 000 кв. метров расположен напротив пирамид и содержит крупнейшую в мире коллекцию древнеегипетских артефактов. В 2025 году здесь представят свыше 100 000 экспонатов, включая сокровища из гробницы Тутанхамона.

Если вы уже видели пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, отправляйтесь к пирамиде Джосера — первой пирамиде Египта, возраст которой составляет около 5000 лет. Недавно её открыли для посещения, и теперь можно заглянуть внутрь и увидеть древнюю погребальную камеру.

А в качестве необычного сувенира привезите домой гобелен ручной работы! В Гизе уже 70 лет существует Ramses Wissa Wassef Art Center, где местные мастера, многие из которых — женщины, создают уникальные произведения искусства в своем неповторимом стиле.

Добираться из Каира в Луксор можно разными способами: за несколько дней на корабле, за ночь на поезде или всего за час на самолёте. Здесь вас ждёт один из самых красивых отелей Африки — Winter Palace. Этот роскошный отель на берегу Нила, построенный на рубеже XIX и XX веков, до сих пор сохраняет дух великих открытий. Гостей встречает великолепный сад, бар в английском стиле и ресторан, где на ужин требуется пиджак и галстук.

Вечером отправляйтесь на световое шоу в Карнакском храме. Когда толпы туристов покидают территорию, можно насладиться магией древних колонн при лунном свете.

Из Луксора стоит совершить поездку в загадочный Абидос — один из древнейших городов мира, возраст которого приближается к 7000 годам. Это священное место поклонения Осирису, где сохранились удивительные рельефы, породившие массу теорий. Среди них — загадочные изображения, напоминающие вертолёт, подводную лодку и даже НЛО.

Дорога от Луксора до Асуана занимает более трёх часов. Постепенно пейзаж за окном меняется: плодородные земли сменяются пустыней. По пути стоит заглянуть в придорожное кафе, где часто встречаются выходцы из Судана, работающие в Египте.

Но главная цель — легендарный Old Cataract Hotel. Основанный Томасом Куком в конце XIX века, этот отель стал пристанищем для множества знаменитостей, включая Уинстона Черчилля и Агату Кристи. Именно здесь писательница создала роман "Смерть на Ниле", вдохновившись местной атмосферой.

Гости могут остановиться в историческом корпусе отеля, чтобы прочувствовать роскошь и атмосферу путешествий столетней давности. Здесь сочетаются восточные мотивы, английская элегантность и французский шик.

Уточнения

Гид — проводник, экскурсовод, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими достопримечательности.

