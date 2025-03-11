Гость из Мексики рассказал, что удивило его в России больше всего

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мексиканец, побывавший в России, описал своё путешествие фразой "водка и пиво лились рекой".

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Турист в ожидании поезда

"Мы сидели в Мексике, общались с друзьями, когда один парень с хитрой улыбкой, держа в руке бокал текилы, заявил: "А я был в России!" Я тут же оживился, ожидая рассказов про борщ, медведей, архитектурные шедевры и тёплые посиделки с гитарой. Но всё оказалось иначе", — рассказал о нём известный блогер.

По словам блогера, мексиканец приезжал в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году. На его лице засияла улыбка, когда он начал вспоминать, как сборная Мексики одержала победу над Германией. Россиянин ожидал услышать впечатления о Красной площади, Эрмитаже и Транссибирской магистрали, но этого не последовало.

Гость из Латинской Америки признался, что провел большую часть времени, веселясь и дегустируя местные напитки, передаёт "Рамблер".

"Я понял, что Россия для него — это не балет, не золотые купола и не музеи, а водка, пиво и незабываемая победа над Германией. Но самое удивительное — он был абсолютно счастлив", — рассказал блогер.

Кроме того, турист был поражен гостеприимством россиян. Он отметил, что его угощали буквально на каждом шагу.

"Кто-то подвозил, кто-то помогал найти стадион. Я не знал русского, но это не мешало — все улыбались и старались помочь", — поделился мексиканец.

Уточнения

Стадио́н — один из видов сооружений для спортивных целей. Обычно включает большое поле с беговыми дорожками вокруг и места для зрителей, расположенные ступенчато вокруг поля (амфитеатр).

