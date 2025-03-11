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Каменный лес и пустыня — посетите эти популярные среди туристов места в Болгарии

2:56
Туризм

Когда мы слышим слово "пустыня", в воображении сразу возникают бескрайние пески Азии, Африки или Северной Америки.

Пустыня
Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустыня

Однако мало кто знает, что в Европе тоже есть пустыни — и одна из них находится в Болгарии, всего в нескольких километрах от Варны.

На европейском континенте расположены восемь пустынь, среди которых есть как естественные, так и полупустынные зоны. Их можно найти в Испании, Италии, Сербии, Румынии, а также в Болгарии. Эти уникальные природные образования становятся популярными туристическими достопримечательностями.

Болгарская пустыня — единственная естественная пустыня Восточной Европы и одна из двух природных пустынь в Европе (вторая — Табернас в Испании). Находится она на побережье Черного моря, что делает её расположение еще более удивительным.

Визитной карточкой этого места является природный феномен "Побитые камни", известный также как "Каменный лес". Эти необычные каменные колонны расположены западнее Варны, вдоль дороги Варна — София, между поселками Солнечное, Страшимирово и районом Девня. Их территория охватывает около 7 квадратных километров и разделена на 18 крупных и малых групп.

Самой известной частью является группа "Центр-Юг" (или "Диклиташская группа"), расположенная в 18 км от Варны. Здесь можно увидеть около 300 колонн, высота которых достигает 6 метров.

Не менее впечатляющей считается "Страшимировская группа", состоящая из массивных колонн с характерной выпуклой серединой, напоминающих два склеенных конуса. Диаметр некоторых из них достигает 9 метров.

Среди других известных групп — Слънчевская, Центральная, Дренака, Тетерлика, Белославская, Большой пик, Авренская поляна. В районе города Девня находится группа, чьи каменные столбы поразительно похожи на окаменевшие деревья.

Природная достопримечательность представляет собой ансамбль колонн, высота которых может достигать 10 метров. Они бывают полыми или сплошными, различной формы — от цилиндров до пирамид. По всей территории также разбросаны крупные каменные блоки.

Этот природный объект имеет не только геологическую, но и экологическую ценность. В "Побитых камнях" произрастает редкое растение твёрдолистная песчарка, находящееся под угрозой исчезновения. Всего на территории пустыни обитает четыре вида растений, внесённых в мировой список исчезающих, а также два исчезающих и восемь охраняемых вида, занесённых в Красную книгу Болгарии, передает Lupa.

Уточнения

Пусты́ня — тер­ри­то­рия в раз­ных при­род­ных зо­нах, от­ли­чаю­щая­ся край­не за­суш­ли­вым кли­ма­том, где ис­па­ряе­мость в несколько раз пре­вы­ша­ет количество выпавших осадков.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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