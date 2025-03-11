Зимняя сказка Приэльбрусья — как добраться до замёрзшего водопада Азау

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поход к водопаду Азау — один из самых доступных и живописных маршрутов в Приэльбрусье, подходящий как для опытных путешественников, так и для семей с детьми.

Фото: unsplash.com by Danka & Peter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свобода

Тропа открыта круглый год, за исключением дней, когда повышается риск схода лавин. В таких случаях маршруты временно закрывают, поэтому перед отправлением обязательно уточните актуальную информацию.

В зимний период водопад превращается в завораживающее зрелище — 30-метровая замерзшая струя воды напоминает огромный сталагмит или ледяную башню из сказки.

Название "Азау", по одной из версий, переводится с балкарского как "место, где нет людей". Когда-то так, возможно, и было, но сегодня туристов здесь немало — особенно на маршруте, ведущем к водопаду и леднику Большой Азау, а также на одноименной поляне у нижних станций канатных дорог.

Добраться до водопада можно двумя способами: коротким маршрутом — всего за 20 минут от нижней станции старой канатки, или более продолжительной прогулкой от поселка Терскол. Второй вариант позволит насладиться природой и горными пейзажами в полной мере.

Маршрут начинается от поворота на поляну Чегет и проходит вдоль реки Баксан по экологической тропе с удобными указателями, информационными стендами и зонами отдыха. Высотный набор по пути — всего 300 метров, он практически не ощущается, поэтому можно идти неспешно, наслаждаясь видами, вдыхая чистейший воздух и делая потрясающие снимки.

Единственный сложный участок — последние 50 метров перед водопадом: тропа резко поднимается вверх.

На обратном пути важно соблюдать осторожность, так как спуск, хоть и плавный, может быть скользким. К тому же по этой тропе иногда спускаются лыжники, возвращающиеся из зоны катания на Эльбрусе в поселок Терскол, передает "Это Кавказ".

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

