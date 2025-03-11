Чехия бросает вызов Франции и Италии: как страна выходит в топ винного туризма

В марте 2025 года Чехия примет Международную конференцию по винному туризму (IWINETC) в Микулове. Это событие привлечёт внимание мировой винодельческой индустрии и укрепит статус страны как перспективного направления винного туризма.
Впервые конференция пройдёт в самом сердце чешского винодельческого региона — Южной Моравии. Этот регион славится своими первоклассными винами и живописными виноградниками, а также является центром возрождения чешского виноделия на мировой арене.
IWINETC ежегодно собирает более 200 специалистов из 45 стран — виноделов, туристических операторов, экспертов гостеприимства и профильных журналистов. В 2025 году Чехия получит возможность заявить о себе как о новом значимом игроке в индустрии.
Глава CzechTourism Франтишек Райсмюллер назвал проведение конференции "поворотным моментом" для Чехии. Долгое время страна оставалась в тени винных держав — Франции, Италии и Испании, — но её винодельческое наследие уходит в глубину веков. Южная Моравия уже получила признание за уникальные белые вина, а проведение IWINETC только усилит этот статус.
Микулов — идеальное место для проведения международного винного форума. Этот город, окружённый виноградниками, известен своими историческими погребами, замками и фестивалями вина. Посетители конференции смогут не только обсудить будущее отрасли, но и лично попробовать лучшие чешские вина.
Программа IWINETC 2025 включает:
Спрос на винный туризм в Чехии стремительно растёт. В 2024 году 42% иностранных туристов в Южной Моравии посещали винные фестивали и винодельни. Среди ключевых гостей — путешественники из Австрии, Германии, Польши и Словакии. Помимо Моравии, всё большую известность приобретают Богемские винодельческие регионы — Мельник, Литомержице, Велке-Жерносеки.
Организация такого события — огромный шаг вперёд. Чехия не просто демонстрирует своё винное наследие, но и закрепляет за собой статус одного из главных игроков винного туризма в Европе.
Любители вина и профессионалы отрасли получат возможность открыть для себя новый винный мир - попробовать лучшие чешские вина, прогуляться по виноградникам и пообщаться с лидерами индустрии.
Микулов (чеш. Mikulov, нем. Nikolsburg, идиш ניקאלשבורג) — город в Чехии в районе Бржецлав Южноморавского края. Находится непосредственно на границе с Австрией.
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