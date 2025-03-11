Делийское метро готово побить рекорд Нью-Йорка – как это стало возможным

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К концу декабря 2025 года метро Дели выйдет на новый уровень, став самой протяжённой городской железнодорожной системой в мире. Расширение сети позволит ему обойти 399-километровую систему метро Нью-Йорка, установив новый рекорд.

Историческая отметка: 400 километров и больше

В настоящее время протяжённость Делийского метро составляет 394 километра, но уже к декабрю 2025 года она превысит 400 километров благодаря 12-километровому расширению. Министр жилищного строительства и городских дел Манохар Лал подтвердил этот амбициозный план, отметив, что это станет важной вехой для индийской транспортной инфраструктуры.

На сегодняшний день совокупная длина всех индийских метрополитенов составляет почти 1 000 километров, охватывая 29 штатов. Это делает страну третьей в мире по протяжённости сети метро после Китая и США.

Масштабное строительство: в центре внимания подземные маршруты

Расширение метро в рамках 4-й фазы реализуется быстрыми темпами, особое внимание уделяется строительству новых подземных коридоров. Одним из ключевых элементов проекта является Золотая линия, соединяющая станции Кишангарх и Васант Кунж в составе стратегического маршрута Туглакабад-Аэросити.

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) недавно достигла важного этапа строительства: на станции Васант Кунж проходческая машина (TBM) завершила прокладку тоннеля длиной 1 550 метров. Вторая линия тоннеля будет закончена к июню 2025 года. В общей сложности в рамках 4-й фазы метро будет построено более 40 километров подземных путей.

По прогнозам, уже к декабрю 2025 года сеть метро достигнет 395 километров, охватывая 10 цветных линий и 289 станций. Она продолжает выходить за границы столицы, связывая такие города Национального столичного региона (NCR), как Нойда, Гургаон, Фаридабад, Газиабад, Баллабхгарх и Бахадургарх.

Современные технологии и комфорт для пассажиров

Система метро сочетает в себе подземные, наземные и надземные линии, а станции проектируются с учётом удобства пассажиров. Важное внимание уделяется доступности: на станциях есть лифты, эскалаторы и тактильные направляющие пути для слабовидящих пассажиров.

Расширение сети не только улучшит мобильность в столице, но и сделает её одной из самых развитых систем метро в мире. Этот мегапроект станет важной частью модернизации общественного транспорта Индии, предлагая миллионам пассажиров удобные и быстрые маршруты по всему региону.

Уточнения

Де́ли (хинди दिल्ली, Дилли; в.-пандж. ਦਿੱਲੀ; урду دِلّی‎‎ или دِہلی‎ ; англ. Delhi) — второй по величине (после Мумбаи) город Индии, имеющий статус союзной территории (Национальный столичный округ Дели).

