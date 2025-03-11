Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбежала из тени: Жизель Бюндхен дала редкий комментарий о жизни с Томом Брэди
Простые привычки, которые сделают вас здоровее и счастливее
Купе, распашной или угловой? Как выбрать шкаф, который прослужит долгие годы без проблем
Нановакцина против инфаркта: революция в борьбе с атеросклерозом
Группа Ghost запретит фанатам приносить смартфоны на концерты — причина удивляет
Патриотизм под запретом: российскую чемпионку отстранили за фото в честь 9 Мая
Не умеет копить: из-за долгов Саша Бортич снималась в проходных фильмах
Зрители не хотят это видеть: Минкульт РФ может прекратить финансирование Андреасяна
Никаких дворцов: как на самом деле живёт народная артистка СССР Эдита Пьеха

Делийское метро готово побить рекорд Нью-Йорка – как это стало возможным

3:06
Туризм

К концу декабря 2025 года метро Дели выйдет на новый уровень, став самой протяжённой городской железнодорожной системой в мире. Расширение сети позволит ему обойти 399-километровую систему метро Нью-Йорка, установив новый рекорд.

Историческая отметка: 400 километров и больше

В настоящее время протяжённость Делийского метро составляет 394 километра, но уже к декабрю 2025 года она превысит 400 километров благодаря 12-километровому расширению. Министр жилищного строительства и городских дел Манохар Лал подтвердил этот амбициозный план, отметив, что это станет важной вехой для индийской транспортной инфраструктуры.

На сегодняшний день совокупная длина всех индийских метрополитенов составляет почти 1 000 километров, охватывая 29 штатов. Это делает страну третьей в мире по протяжённости сети метро после Китая и США.

Масштабное строительство: в центре внимания подземные маршруты

Расширение метро в рамках 4-й фазы реализуется быстрыми темпами, особое внимание уделяется строительству новых подземных коридоров. Одним из ключевых элементов проекта является Золотая линия, соединяющая станции Кишангарх и Васант Кунж в составе стратегического маршрута Туглакабад-Аэросити.

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) недавно достигла важного этапа строительства: на станции Васант Кунж проходческая машина (TBM) завершила прокладку тоннеля длиной 1 550 метров. Вторая линия тоннеля будет закончена к июню 2025 года. В общей сложности в рамках 4-й фазы метро будет построено более 40 километров подземных путей.

По прогнозам, уже к декабрю 2025 года сеть метро достигнет 395 километров, охватывая 10 цветных линий и 289 станций. Она продолжает выходить за границы столицы, связывая такие города Национального столичного региона (NCR), как Нойда, Гургаон, Фаридабад, Газиабад, Баллабхгарх и Бахадургарх.

Современные технологии и комфорт для пассажиров

Система метро сочетает в себе подземные, наземные и надземные линии, а станции проектируются с учётом удобства пассажиров. Важное внимание уделяется доступности: на станциях есть лифты, эскалаторы и тактильные направляющие пути для слабовидящих пассажиров.

Расширение сети не только улучшит мобильность в столице, но и сделает её одной из самых развитых систем метро в мире. Этот мегапроект станет важной частью модернизации общественного транспорта Индии, предлагая миллионам пассажиров удобные и быстрые маршруты по всему региону.

Уточнения

Де́ли (хинди दिल्ली, Дилли; в.-пандж. ਦਿੱਲੀ; урду دِلّی или دِہلی‎ ; англ. Delhi) — второй по величине (после Мумбаи) город Индии, имеющий статус союзной территории (Национальный столичный округ Дели).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Новости спорта
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает Аудио 
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте Аудио 
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи
Экономика и бизнес
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Армия призраков: миллион потерь и крах ротации — что осталось от ВСУ в 2024 году Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Последние материалы
Не умеет копить: из-за долгов Саша Бортич снималась в проходных фильмах
Зрители не хотят это видеть: Минкульт РФ может прекратить финансирование Андреасяна
Никаких дворцов: как на самом деле живёт народная артистка СССР Эдита Пьеха
В России резко упали продажи электрокаров. В чём причина?
К переговорам в Саудовской Аравии Киев приготовил дикие требования
Курс доллара в 2025 году: укрепится ли рубль или ждут новые рекорды?
Время зарабатывать: назван лучший момент для открытия вклада
Кто подорвал "Северный поток"? В Европе звучат громкие обвинения
Армия призраков: миллион потерь и крах ротации — что осталось от ВСУ в 2024 году
377 дронов за ночь: Россия отбила самую крупную атаку ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.