В аутентичной атмосфере итальянской деревни такой хлеб ценится больше всего

3:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В часе езды от Рима (Италия), на вершине горного хребта, расположена небольшая, но удивительная деревня — Кантерано.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

Это место, сочетающее потрясающие природные виды и богатые кулинарные традиции, является настоящей скрытой жемчужиной региона Лацио. Открыв для себя Кантерано, вы погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, познакомитесь с ее древней историей и попробуете традиционные блюда, которые передавались из поколения в поколение.

Кантерано расположена на скалистом уступе гор Руффи, откуда открывается великолепный вид на долину Аниене. Несмотря на небольшое население (около 400 человек), деревня является одной из самых красивых в Италии. Ее история уходит корнями в глубь веков: археологические находки, такие как бронзовые топоры, обнаруженные в местных пещерах, свидетельствуют о заселении этих земель еще в доисторические времена. Считается, что Кантерано была основана пеласгами — древним народом, прибывшим в Лацио около XIII века до н. э.

В Средние века, особенно в XI-XII веках, деревня приобрела свой нынешний облик. Гуляя по ее узким улочкам, можно увидеть остатки средневековых укреплений и римские эпиграфы, хранящиеся в Ратуше, которые рассказывают о жизни местных жителей в разные эпохи.

Посещение Кантерано — это возможность насладиться аутентичной атмосферой итальянской деревни, ее историческими памятниками и живописными пейзажами. Церковь Сан-Мауро — древний храм с уникальными рукописями и картинами, рассказывающими о прошлом региона. Ратуша — историческое здание с римскими эпиграфами, дающими представление о культуре древнего Кантерано. Долина Аниене — отправная точка для захватывающих пеших маршрутов по природному парку Монти Симбруини. Церковь Санта-Мария-дельи-Анджели — мистическое место поклонения, где, согласно легенде, явилась Дева Мария, передает Gaeta.

Одним из главных символов деревни является знаменитый кантеранский хлеб. Выпекаемый на закваске, он обладает насыщенным вкусом и долгим сроком хранения. В народе даже существует поговорка: "Кантерано славится своим хлебом, как Милан — панеттоне!"

Но не только хлеб делает местную кухню особенной. Здесь также стоит попробовать:

1. Fregnacce — домашняя паста, напоминающая тальятелле, подается с томатным соусом и сыром пекорино.

2. Глухая пицца — уникальное блюдо из муки поленты с брокколи, приправленное чесноком, маслом и перцем чили.

3. Традиционные десерты — винно-анисовые крендели, ореховые тоццетти и бисквитный рулет "королевская салями" с шоколадной начинкой.

Уточнения

Панеттоне — типичный миланский десерт, связанный с кулинарными традициями Рождества и распространённый по всей Италии, а также по всей Аргентине, Уругваю, Бразилии.



