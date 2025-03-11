Забудьте про визу, но не про солнцезащитный крем: куда теперь можно лететь без лишних документов

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1:31
Туризм

Отличные новости для любителей путешествий! Вьетнам продлил 45-дневный безвизовый режим для граждан России и ещё 11 стран. Теперь без оформления визы можно находиться в стране с 15 марта 2025 года по 14 марта 2028 года.

Нянчанг
Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нянчанг

Кому доступен безвизовый въезд?

Без визы во Вьетнам смогут приехать граждане 12 стран:

  • России,
  • Японии,
  • Южной Кореи
  • Германии,
  • Франции,
  • Италии,
  • Испании,
  • Великобритании
  • Дании,
  • Швеции,
  • Норвегии,
  • Финляндии.

Главное условие — срок пребывания не должен превышать 45 дней. При этом можно въезжать с любой целью: отдых, бизнес или транзит.

Что изменилось для Белоруссии?

Изначально в список входила и Белоруссия, но в новой редакции её исключили. Однако между странами действует отдельное соглашение, вступившее в силу 30 января 2024 года.

Оно позволяет белорусам находиться во Вьетнаме без визы до 30 дней за один въезд и до 90 дней в течение года.

Если вы мечтаете увидеть живописную бухту Халонг, попробовать настоящий фо бо или погрузиться в хаос улиц Ханоя, теперь сделать это стало проще.

А для тех, кто приезжает по делам бизнеса, это дополнительное удобство при организации поездок.

Уточнения

Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. Столица — Ханой; Большинство населения составляют вьеты.

Хано́й (вьет. Hà Nội, тьы-ном 河內, дословно «город между рек» или «(место) окружённое рекой») — столица Вьетнама и второй по численности населения город страны. Главный политический, образовательный и культурный центр страны и второй по значению промышленный центр (после Хошимина).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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