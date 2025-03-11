Рай на земле: это место называют карибским чудом – вот почему

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте себе идеальный пляж: тёплый белоснежный песок, спокойные лазурные воды и ни одного толпящегося туриста. Это не фантазия, а реальность на островах Теркс и Кайкос, где находится уединённый пляж Тейлор-Бэй.

Фото: freepik.com by topntp26 Пляж

Чем привлекателен Тейлор-Бэй?

Этот пляж отличается невероятно мелководной лагуной: здесь можно идти десятки метров, а вода всё равно не поднимется выше пояса. Пляж не обустроен отелями и курортами, что делает его настоящим оазисом тишины.

Если планируете провести здесь день, захватите с собой всё необходимое: пляжный зонт, шезлонги, солнцезащитный крем, безопасный для рифов, а также лёгкие закуски и напитки.

Прилив и отлив создают на песке причудливые узоры, а отсутствие сильных течений делает его идеальным местом для отдыха с детьми. Единственное, что может слегка омрачить идиллию, – это мелкие кусачие мошки, которые иногда появляются утром и вечером, а также редкие бродячие собаки, которых, впрочем, легко избежать.

Как добраться?

Тейлор-Бэй находится всего в 15 минутах езды от международного аэропорта Провиденсьялес. Дорога к нему проходит через живописное поселение Файв-Кейс, где можно заглянуть в ресторан Bugaloos и попробовать свежие морепродукты, особенно местных моллюсков.

Морские приключения рядом с Тейлор-Бэй

Если хочется добавить приключений, отправляйтесь в Грейс-Бэй (25 минут на восток). Здесь можно:

Покататься на катамаране (125 $) – вас ждёт снорклинг, купание в лазурной воде и спуск с водной горки прямо в океан.

Посетить остров Игуана, где лениво загорают местные ящерицы.

Исследовать мангровые заросли на прозрачном каяке – под вами откроется подводный мир с черепахами, молодыми акулами и скатами.

Попробовать парасейлинг (90 $) – 12 минут парения над заливом Грейс-Бэй откроют захватывающий вид на остров.

Тейлор-Бэй – это место, где можно отдохнуть душой, насладиться природой и почувствовать себя наедине с Карибским морем. Готовы к путешествию?

Уточнения

Теркс и Ка́йкос (англ. Turks and Caicos Islands) — британская заморская территория в Вест-Индии. 15 октября 2012 года вступила в силу новая конституция, принятая в 2011 году, завершив тем самым трёхлетнее прямое правление временной британской администрации.

