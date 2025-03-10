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Дом-призрак в Трастевере — в Риме закрыли нелегальную гостиницу

1:26
Туризм

В самом центре римского района Трастевере обнаружили нелегальный дом отдыха, который функционировал без каких-либо разрешений.

Номер в отеле
Фото: flickr. com by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Номер в отеле

Квартира, не пригодная для проживания, работала в обход законов, а ее постояльцы заселялись тайно, без официальной регистрации. По решению римского квестора, на основании статьи 100 Tulps, данный объект был закрыт.

Этот дом отдыха был "призрачным" не только из-за отсутствия лицензии, но и потому, что его постояльцы не регистрировались в правоохранительных органах. Владелец заведения не вёл никаких записей о гостях, не предоставлял их данные по запросу полиции и не выдавал квитанции за оплату проживания.

С момента начала работы гостиницы ее владелец не передавал данные о постояльцах через обязательный государственный портал, что является серьезным нарушением безопасности. В преддверии юбилейного года в Риме полиция усилила проверку мест размещения, чтобы исключить нелегальные гостиницы.

Во время полицейского рейда в числе туристов, проживавших в доме-призраке, была обнаружена перуанская пара, уже известная правоохранительным органам. Оба ранее попадали в базы данных за противозаконную деятельность. Мужчину немедленно депортировали из страны, а женщине вынесли запрет на проживание в Риме, передает RomaToday.

Уточнения

Трасте́вере (итал. Trastévere, от лат. trans Tiberim — «за Тибром») — район узких средневековых улочек на западном берегу Тибра в Риме, южнее Ватикана и Борго. Занимает восточный склон холма Яникул.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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