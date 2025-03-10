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Море тюльпанов и аромат весны — почему стоит посетить Кекенхоф в 2025 году

1:41
Туризм

Когда речь заходит о Нидерландах, первым делом в голову приходит Амстердам — любимый город многих путешественников.

Тюльпаны
Фото: commons.wikimedia.org by Donar Reiskoffer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тюльпаны

Однако всего в 35 километрах от столицы находится место, совершенно отличающееся от знаменитого "города эксцессов" — потрясающий цветочный парк Кекенхоф, расположенный недалеко от Лиссе.

Каждую весну этот ботанический сад превращается в настоящее царство ароматов и красок. Более семи миллионов цветов, включая тюльпаны, нарциссы, гиацинты и мускари, наполняют парк невероятным весенним великолепием. В 2025 году Кекенхоф будет открыт для посетителей с 20 марта по 11 мая.

С наступлением весны Кекенхоф становится живым полотном, где каждая клумба продумана до мельчайших деталей. Помимо цветущих полей, парк охватывает 32 гектара и включает в себя озеро, каналы, фонтаны и более 2500 деревьев 87 различных видов.

Парк также привлекает своей исторической атмосферой. Одной из его достопримечательностей является старая ветряная мельница, перенесенная сюда в 1957 году. Поднявшись на неё, можно насладиться захватывающим видом на цветочные поля. В Кекенхофе есть и образовательные павильоны: павильон Виллема-Александра посвящен тюльпанам, а павильон Беатрикс — орхидеям. Кроме того, парк украшают художественные скульптуры и инсталляции, передает TuristiPerCaso.

Уточнения

Инсталляция — форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных готовых материалов и форм (природных объектов, промышленных и бытовых предметов, фрагментов текстовой и зрительной информации) и являющую собой художественное целое.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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