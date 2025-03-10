Семь континентов менее, чем за 64 часа — путешественница из Нигерии планирует побить рекорд

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2019 году Альма Асиноби, аспирантка-архитектор из Нигерии, поставила перед собой амбициозную цель — посещать до 16 стран ежегодно после получения своего первого паспорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка

Однако пандемия COVID-19 временно разрушила её мечты. После снятия ограничений Асиноби смогла посетить более 30 стран и основала собственное туристическое агентство Kaijego.

Теперь, 15 марта, 26-летняя путешественница попытается установить новый мировой рекорд Гиннесса, совершив самое быстрое путешествие через все семь континентов.

"Это самое сложное испытание в моей жизни", — признается она.

Если ей удастся достичь цели, она войдет в число рекордсменов Западной Африки, где растет число молодых энтузиастов, стремящихся устанавливать мировые рекорды. По словам Николаса Брукса, директора по маркетингу Книги рекордов Гиннесса, с 2023 года из 16 стран региона поступило более 7000 заявок на рекорды.

Асиноби, которой пришлось посещать другие страны для получения 10 виз, необходимых для участия, хочет привлечь внимание к сложностям, с которыми сталкиваются обладатели паспортов с низким уровнем мобильности. В Индексе паспортов Хенли на 2025 год Нигерия занимает 88-е место наряду с Эфиопией и Мьянмой.

Нигерийские путешественники нередко сталкиваются с проблемами на границах: их могут задерживать, отказывать в посадке на рейс или требовать дополнительные документы даже в Африке.

"Мои мечты не зависят ни от цвета кожи, ни от паспорта", — утверждает Асиноби.

В сентябре 2023 года египетские пограничники задержали её перед вылетом в Иорданию и Катар, требуя билет обратно в Нигерию. Однако после недолгого спора она смогла продолжить путешествие.

Согласно требованиям Книги рекордов Гиннесса, Асиноби должна посетить все семь континентов, выходя за пределы аэропортов и документируя свои передвижения в знаковых местах. Её маршрут стартует в Антарктиде, где она мечтает встретиться с пингвинами, и завершится в Австралии.

Она рассчитывала побить рекорд 2023 года в 73 часа, но недавно узнала, что в феврале американец Джонни Бакингем улучшил результат до 64 часов.

"Готова ли я бросить вызов ветерану ВВС США и попытаться превзойти его, имея всего неделю на подготовку? ДА!" — написала она в соцсети.

Асиноби также стремится установить ещё один рекорд — собрать на нигерийском флаге наибольшее количество подписей во время вечеринки в Лагосе после возвращения, передает The Guardian.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

