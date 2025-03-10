Безвизовый режим Белоруссии на пике популярности — поток туристов из Европы не снижается

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ежемесячно около 18 тысяч граждан различных европейских стран посещают Белоруссию без оформления визы, пишет EADaily со ссылкой на Государственный пограничный комитет республики.

Фото: commons.wikimedia.org by Antono Vasiljev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минск

Белорусский безвизовый режим продолжает пользоваться популярностью. В прошлом году максимальное количество туристов, посетивших страну без визы, приходилось на летний период, а также на новогодние и рождественские праздники — от 20 до 25 тысяч человек в месяц. Эта тенденция сохраняется уже третий год подряд.

С начала 2025 года в Беларусь уже въехали 33 904 иностранца из 38 стран, входящих в безвизовый список.

С 15 апреля 2022 года Беларусь приняла 1 065 639 жителей Европы. Из них 335 404 человека прибыли из Латвии, 603 039 — из Литвы, а 107 770 — из Польши.

Белоруссия остается под санкциями западных стран, а власти Польши, Литвы и Латвии предпринимают меры, чтобы ограничить поездки своих граждан в соседнее государство. В частности, в европейском медиапространстве распространяются утверждения о возможных арестах и вербовке туристов белорусскими спецслужбами. Минск, в свою очередь, опровергает эти заявления и продолжает приглашать всех желающих посетить страну.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило, под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства.

