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Безвизовый режим Белоруссии на пике популярности — поток туристов из Европы не снижается

1:37
Туризм

Ежемесячно около 18 тысяч граждан различных европейских стран посещают Белоруссию без оформления визы, пишет EADaily со ссылкой на Государственный пограничный комитет республики.

Минск
Фото: commons.wikimedia.org by Antono Vasiljev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минск

Белорусский безвизовый режим продолжает пользоваться популярностью. В прошлом году максимальное количество туристов, посетивших страну без визы, приходилось на летний период, а также на новогодние и рождественские праздники — от 20 до 25 тысяч человек в месяц. Эта тенденция сохраняется уже третий год подряд.

С начала 2025 года в Беларусь уже въехали 33 904 иностранца из 38 стран, входящих в безвизовый список.

С 15 апреля 2022 года Беларусь приняла 1 065 639 жителей Европы. Из них 335 404 человека прибыли из Латвии, 603 039 — из Литвы, а 107 770 — из Польши.

 Белоруссия остается под санкциями западных стран, а власти Польши, Литвы и Латвии предпринимают меры, чтобы ограничить поездки своих граждан в соседнее государство. В частности, в европейском медиапространстве распространяются утверждения о возможных арестах и вербовке туристов белорусскими спецслужбами. Минск, в свою очередь, опровергает эти заявления и продолжает приглашать всех желающих посетить страну.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило, под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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