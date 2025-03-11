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Где больше позолоты, а где — больше истории? Версаль и Казерта в великом королевском сравнении

3:23
Туризм

Когда речь заходит о королевских резиденциях, чаще всего на ум приходят две: Версаль — символ французской монархии, и Дворец Казерты — величественная жемчужина Италии. Но какой из них действительно больше?

Версаль
Фото: commons.wikimedia.org by Melodica007, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Версаль

Размеры: кто кого?

Если сравнивать сами дворцы, то Версаль лидирует по площади: его проходимая территория составляет 67 000 м², тогда как у Казерты — "всего" 47 000 м².

Однако Казерта берёт реванш по объёму — более 2 000 000 м³, что делает её самой крупной королевской резиденцией в мире. А с учётом 120 гектаров парка Казерта становится настоящим гигантом.

Комнат в Версале тоже больше — более 2300, из которых около 1000 доступны для посещения. В Казерте их 1200.

Сходства двух дворцов

Несмотря на разницу в масштабах и истории, у Версаля и Казерты немало общего:

  • Оба были возведены на месте более старых построек.
  • Каждый окружён великолепным парком с фонтанами, статуями и водоёмами.
  • Внутри есть королевская часовня и театр для монарших представлений.
  • Сейчас оба дворца функционируют как музеи и входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Версаль — с 1979 года, Казерта — с 1997-го).
  • Инициаторами строительства выступили короли династии Бурбонов: Людовик XIV во Франции и Карл III в Неаполе.

Чем они различаются?

Главное различие — в целях строительства. Людовик XIV хотел уйти от политически нестабильного Парижа, создав свою королевскую резиденцию, где знать была бы под его контролем. Дворяне жили в Версале, вращаясь вокруг короля, теряя влияние, но наслаждаясь беспрецедентной роскошью.

Карл III же стремился построить независимый административный центр, защищённый от извержений Везувия и пиратских набегов. Он хотел, чтобы Казерта не уступала лучшим дворцам Вены и Парижа по красоте и функциональности.

История строительства

Версаль вырос из небольшого охотничьего домика, который Людовик XIV превратил в блестящий дворец к 1682 году. Позже его расширяли, добавляя всё новые и новые элементы. Однако после Французской революции он пришёл в запустение, а только в XX веке был полностью восстановлен.

Казерта строилась сложнее: начатая в 1752 году, она столкнулась с эпидемиями, войнами и сменой архитекторов. Первоначальный автор проекта, Луиджи Ванвителли, умер, не завершив работу.

Только к 1845 году дворец был достроен. Интересный исторический факт: именно в Казерте 27 апреля 1945 года Германия подписала капитуляцию перед англо-американскими войсками.

Версаль и Казерта — две величественные резиденции, символы эпохи королей, каждая из которых поражает своим размахом и уникальной историей.

Уточнения

Казе́рта (итал. и неап. Caserta) — город в итальянском регионе Кампания, в 22 км к северу от Неаполя, административный центр одноимённой провинции. Архитектурной доминантой Казерты является грандиозный загородный дворец неаполитанских королей — по всей видимости, самое большое здание, возведённое в Европе XVIII века.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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