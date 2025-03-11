Чистота воды и воздуха в зоне разлива нефтепродуктов: Роспотребнадзор продолжает мониторинг

Роспотребнадзор проводит усиленный контроль за состоянием окружающей среды в районе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Специалисты тщательно исследуют качество воды, воздуха, морского песка и рыбы, чтобы исключить угрозу здоровью людей.
Безопасность воды
Проведено 3 тысячи исследований питьевой воды из разных источников — нарушений не выявлено.
Контроль воздуха
Эксперты провели более 10,5 тысяч проверок атмосферного воздуха, результаты соответствуют нормам.
Проверка морепродуктов
В лабораториях Анапы и Ялты проверено более 1,6 тысяч образцов рыбы, добытой в Чёрном море — отклонений от гигиенических нормативов нет.
Мониторинг морской воды и пляжей
В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе специалисты провели 2,5 тысячи исследований морской воды — содержание нефтепродуктов, токсинов и примесей в норме.
Чистота песка
Изучено 7,7 тысяч образцов песка, превышений норм нефтепродуктов и вредных веществ не выявлено.
Прогноз по рискам благоприятный
На курортах Сочи, Туапсе, Дивноморского, Лазаревского и других регионах ситуация стабильная, угрозы здоровью нет.
Пляжи Анапы и Темрюкского района
К купальному сезону их допустят только после окончательного подтверждения безопасности.
Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию под контролем, чтобы гарантировать чистоту воды, воздуха и морепродуктов для жителей и туристов.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.