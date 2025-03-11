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Чистота воды и воздуха в зоне разлива нефтепродуктов: Роспотребнадзор продолжает мониторинг

Туризм

Роспотребнадзор проводит усиленный контроль за состоянием окружающей среды в районе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Специалисты тщательно исследуют качество воды, воздуха, морского песка и рыбы, чтобы исключить угрозу здоровью людей.

Уборка мазута на пляжах Севастополя
Фото: t.me/razvozhaev by Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка мазута на пляжах Севастополя

Безопасность воды

Проведено 3 тысячи исследований питьевой воды из разных источников — нарушений не выявлено.

Контроль воздуха

Эксперты провели более 10,5 тысяч проверок атмосферного воздуха, результаты соответствуют нормам.

Проверка морепродуктов

В лабораториях Анапы и Ялты проверено более 1,6 тысяч образцов рыбы, добытой в Чёрном море — отклонений от гигиенических нормативов нет.

Мониторинг морской воды и пляжей

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе специалисты провели 2,5 тысячи исследований морской воды — содержание нефтепродуктов, токсинов и примесей в норме.

Чистота песка

Изучено 7,7 тысяч образцов песка, превышений норм нефтепродуктов и вредных веществ не выявлено.

Прогноз по рискам благоприятный

На курортах Сочи, Туапсе, Дивноморского, Лазаревского и других регионах ситуация стабильная, угрозы здоровью нет.

Пляжи Анапы и Темрюкского района

К купальному сезону их допустят только после окончательного подтверждения безопасности.

Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию под контролем, чтобы гарантировать чистоту воды, воздуха и морепродуктов для жителей и туристов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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