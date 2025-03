Запрещённый сувенир: в Новосибирске задержали туриста с редким кораллом

Туризм

Путешествие в Таиланд обернулось неприятным сюрпризом для 34-летнего жителя Томска. По возвращении на родину пассажир рейса Бангкок — Новосибирск попал под пристальное внимание таможенников.

Фото: CBNMS Corals by National Marine Sanctuaries, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Коралловый риф

Как сообщает Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС) России, мужчина прошёл через "зелёный коридор", что означало отсутствие у него товаров, подлежащих декларированию. Однако при досмотре багажа с помощью интроскопа сотрудники таможни обнаружили морской коралл весом около 450 граммов.

Экспертиза показала, что это редкий представитель отряда голубых кораллов (Helioporacea), охраняемый международной Конвенцией СИТЕС. Такие сувениры нельзя перевозить без специальных документов и декларирования.

Теперь туристу придётся отвечать перед законом. Новосибирская таможня возбудила в его отношении два административных дела — за недекларирование товаров и нарушение запретов на ввоз.

Эта ситуация — напоминание всем путешественникам: не все сувениры можно беспрепятственно привозить из-за границы. Перед поездкой стоит изучить список запрещённых предметов, чтобы не столкнуться с проблемами на таможне.

Уточнения

Helioporacea (лат.) — отряд коралловых полипов из подкласса восьмилучевых (Octocorallia). Насчитывают четыре современных вида, которые объединяют в два рода — Epiphaxum (3 вида) и Heliopora (1 вид — голубой коралл).



Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС (англ. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) — международное правительственное соглашение, подписанное в результате резолюции Международного союза охраны природы (IUCN) в 1973 году в Вашингтоне. Вступила в действие 1 июля 1975 года. Также известна как «Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения».