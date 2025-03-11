Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мульчирование травой: польза или вред? Главное правило дачников
Аналитики предсказывают новый виток цен на пальмовое масло
Как избежать беспорядка в ванной? Выбираем правильные полки
Мусор, который спасёт урожай: 6 неожиданных способов улучшить почву бесплатно
Ракинг творит чудеса: 5 причин начать ходить с утяжеленным рюкзаком уже сегодня
Больше никаких долгих ремонтов: план обновления интерьера за 48 часов
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Забытый вкус: готовим спагетти с тунцом по рецепту из 90-х — пальчики оближешь!
Забыли дома документы? Госуслуги решат вашу проблему за несколько секунд

Запрещённый сувенир: в Новосибирске задержали туриста с редким кораллом

1:18
Туризм

Путешествие в Таиланд обернулось неприятным сюрпризом для 34-летнего жителя Томска. По возвращении на родину пассажир рейса Бангкок — Новосибирск попал под пристальное внимание таможенников.

Коралловый риф
Фото: CBNMS Corals by National Marine Sanctuaries, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Коралловый риф

Как сообщает Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС) России, мужчина прошёл через "зелёный коридор", что означало отсутствие у него товаров, подлежащих декларированию. Однако при досмотре багажа с помощью интроскопа сотрудники таможни обнаружили морской коралл весом около 450 граммов.

Экспертиза показала, что это редкий представитель отряда голубых кораллов (Helioporacea), охраняемый международной Конвенцией СИТЕС. Такие сувениры нельзя перевозить без специальных документов и декларирования.

Теперь туристу придётся отвечать перед законом. Новосибирская таможня возбудила в его отношении два административных дела — за недекларирование товаров и нарушение запретов на ввоз.

Эта ситуация — напоминание всем путешественникам: не все сувениры можно беспрепятственно привозить из-за границы. Перед поездкой стоит изучить список запрещённых предметов, чтобы не столкнуться с проблемами на таможне.

Уточнения

Helioporacea  (лат.) — отряд коралловых полипов из подкласса восьмилучевых (Octocorallia). Насчитывают четыре современных вида, которые объединяют в два рода — Epiphaxum (3 вида) и Heliopora (1 вид — голубой коралл).

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС (англ. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) — международное правительственное соглашение, подписанное в результате резолюции Международного союза охраны природы (IUCN) в 1973 году в Вашингтоне. Вступила в действие 1 июля 1975 года. Также известна как «Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет Аудио 
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Еда и рецепты
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё Аудио 
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Садоводство, цветоводство
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге Аудио 
Популярное
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности

Александра Трусова кардинально изменила образ, проведя 12 часов в салоне! Поклонники восхищены её новым стилем, а впереди — важное событие в мире спорта.

Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
Последние материалы
Мульчирование травой: польза или вред? Главное правило дачников
Аналитики предсказывают новый виток цен на пальмовое масло
Как избежать беспорядка в ванной? Выбираем правильные полки
Мусор, который спасёт урожай: 6 неожиданных способов улучшить почву бесплатно
Ракинг творит чудеса: 5 причин начать ходить с утяжеленным рюкзаком уже сегодня
Больше никаких долгих ремонтов: план обновления интерьера за 48 часов
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Забытый вкус: готовим спагетти с тунцом по рецепту из 90-х — пальчики оближешь!
Забыли дома документы? Госуслуги решат вашу проблему за несколько секунд
Эта специя творит чудеса: ложка в день — большие изменения в вашем самочувствии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.