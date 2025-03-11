Не собирайте чемодан, пока не прочитаете это: список мастхэвов для комфортной поездки

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1:53
Туризм

Долгие перелёты и поездки могут быть утомительными, но правильная подготовка поможет избежать стресса. Опытная стюардесса поделилась списком вещей, которые сделают путешествие комфортнее.

Чемодан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чемодан
  1. Компрессионные носки помогут избежать отёков и дискомфорта в полёте. Они доступны в разных цветах и стилях.
  2. Многофункциональный адаптер пригодится в более чем 150 странах, поддерживает USB-порты и розетку переменного тока.
  3. Пакеты для упаковки помогут поддерживать порядок в чемодане и сэкономят место.
  4. Компактный замок для двери обеспечит безопасность в отеле или Airbnb и устанавливается за секунды.
  5. Дорожная подушка, которую можно сложить вдвое, пригодится при задержках и долгих ожиданиях.
  6. Складная сумка выручит при покупках в путешествии.
  7. Увлажнитель для носовой полости предотвращает сухость в носу — он даже использовался в космических миссиях НАСА!
  8. Электролиты помогут поддерживать баланс жидкости, а Gatorade без сахара с апельсиновым ароматом — вкусное решение.
  9. Удобная одежда: свитер или толстовка с капюшоном защитят от холода в салоне самолёта.
  10. Беруши не только снизят уровень шума, но и помогут избежать боли из-за перепадов давления.

Купальник с компрессионным эффектом пригодится, если в отеле есть бассейн.
Лёгкие кроссовки подойдут как для прогулок, так и для прохождения досмотра в аэропорту.

Также стоит взять перекус — батончики и жвачка избавят от необходимости переплачивать в аэропорту. И, конечно, аптечка первой помощи с бинтами, антисептиком и маской для дыхания — незаменимый спутник в любой поездке.

Собирайтесь правильно — и ваше путешествие станет намного приятнее!

Уточнения

Airbnb («Эйрбиэнби») — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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