Не собирайте чемодан, пока не прочитаете это: список мастхэвов для комфортной поездки

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Долгие перелёты и поездки могут быть утомительными, но правильная подготовка поможет избежать стресса. Опытная стюардесса поделилась списком вещей, которые сделают путешествие комфортнее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чемодан

Компрессионные носки помогут избежать отёков и дискомфорта в полёте. Они доступны в разных цветах и стилях. Многофункциональный адаптер пригодится в более чем 150 странах, поддерживает USB-порты и розетку переменного тока. Пакеты для упаковки помогут поддерживать порядок в чемодане и сэкономят место. Компактный замок для двери обеспечит безопасность в отеле или Airbnb и устанавливается за секунды. Дорожная подушка, которую можно сложить вдвое, пригодится при задержках и долгих ожиданиях. Складная сумка выручит при покупках в путешествии. Увлажнитель для носовой полости предотвращает сухость в носу — он даже использовался в космических миссиях НАСА! Электролиты помогут поддерживать баланс жидкости, а Gatorade без сахара с апельсиновым ароматом — вкусное решение. Удобная одежда: свитер или толстовка с капюшоном защитят от холода в салоне самолёта. Беруши не только снизят уровень шума, но и помогут избежать боли из-за перепадов давления.

Купальник с компрессионным эффектом пригодится, если в отеле есть бассейн.

Лёгкие кроссовки подойдут как для прогулок, так и для прохождения досмотра в аэропорту.

Также стоит взять перекус — батончики и жвачка избавят от необходимости переплачивать в аэропорту. И, конечно, аптечка первой помощи с бинтами, антисептиком и маской для дыхания — незаменимый спутник в любой поездке.

Собирайтесь правильно — и ваше путешествие станет намного приятнее!

Уточнения

Airbnb («Эйрбиэнби») — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.



Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

