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Этот континент манит: командировки в страны Европы и СНГ бьют рекорды — узнайте, в чем причина ажиотажа

1:17
Туризм

Февраль 2025 года показал значительный рост спроса на командировки за границу. Поездки в страны Западной Европы увеличились на 37%, а в СНГ — на 30%. Среди самых востребованных направлений оказались ОАЭ, Таиланд, Китай, Турция, Белоруссия, Италия, Казахстан, Франция, Узбекистан и Япония.

Двое бизнесменов жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двое бизнесменов жмут руки

Лидером по бронированиям стали ОАЭ — количество деловых поездок туда выросло на 17%. Также заметный рост показали Белоруссия и Узбекистан — на 60%.

Средняя стоимость ночи в зарубежных отелях увеличилась на 9% и составила 21,2 тысячи рублей. В Европе размещение стало ещё дороже: ночёвка в Италии подорожала на 32%, во Франции — на 46%. В то же время, стоимость перелётов за границу снизилась на 5%, до 98 тысяч рублей.

Эксперты связывают рост поездок в страны СНГ с активным выходом российского бизнеса на зарубежные рынки. Западная Европа остаётся важным центром для обмена опытом, технологий и деловых контактов.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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