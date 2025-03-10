Отдыхаем в Лоукантри: остров Фрипп как оазис спокойствия и уединения

3:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Частные острова всегда остаются загадкой для большинства из нас. Есть те удивительные и нетронутые острова на Багамах, которыми владеют знаменитости и богатые люди, и есть такие места, где строгие охранники и сторожки скрывают настоящие экзотические уголки от посторонних глаз. Однако несколько островных сообществ позволяют другим насладиться своей уникальной атмосферой. Например, можно арендовать жилье или побывать на одном из эксклюзивных курортов.

Фото: unsplash.com by Natalie Collins, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Спасательный пост на пляже

Идеальные острова Южной Каролины

И не обязательно ехать в Карибское море или Тихий океан, чтобы найти частные острова, где можно побывать. Несколько сообществ Южной Каролины предлагают свои острова для временного отдыха, от оживленных пляжей острова Хилтон-Хед до уединенных островков. Многие из лучших островов расположены вдоль южного побережья штата, между Чарльстоном и Саванной, в известной Лоукантри.

Среди них стоит выделить остров Фрипп, который соединяет эксклюзивность с природной красотой, предоставляя гостям атмосферу уединения. Остров Фрипп — это закрытое поселение на 3000 акрах, расположенное в низменности Южной Каролины, всего в 40 минутах от Бофорта, одного из самых живописных городов региона.

Заповедник с курортным стилем жизни

Этот остров — настоящий заповедник, где можно насладиться природой и курортным отдыхом. Здесь есть два поля для гольфа, несколько общественных клубов с бассейнами и километры прекрасных пляжей для прогулок. Доступ на остров ограничен только для 1600 владельцев недвижимости и гостей с бронированием, что сохраняет тишину и уединение.

Для любителей природы на Фриппе есть множество пеших маршрутов. Одной из самых популярных является курортная тропа Одюбон, которая идеально подходит для прогулок в любое время года. Пройдясь по ней, можно увидеть множество диких животных, таких как птицы, олени и аллигаторы. Это место идеально подходит для вечерних прогулок, когда вы можете наблюдать за природой на закате.

Где перекусить: рестораны и кафе

Если во время прогулок по острову у вас появится аппетит, вы найдете несколько ресторанов, баров и кафе. Bonito Boathouse, расположенный на северной стороне острова, предоставляет доступ как по воде, так и по суше. Также здесь есть бары у бассейнов и кафе, а на восточной стороне острова вас ждет Ocean Pointe Grill, находящийся в клубном доме для гольфа.

Как добраться до острова

Если вы хотите добраться до острова, лучше всего лететь в аэропорты Саванна-Хилтон-Хед или Чарльстон Интернешнл, оба из которых находятся в двух часах езды. Остров Фрипп идеально подходит для отдыха в любое время года, но наиболее комфортное время для посещения — это апрель и май, когда температура приятная, а летняя жара еще не наступила. Осень, особенно в октябре, также считается прекрасным временем, с дневной температурой около 80 градусов и вечерними температурами около 60.

Аренду жилья можно организовать через Fripp Island Resort, с выбором от уютных кондоминиумов до роскошных домов на берегу. Стоимость начинается от 250 долларов за ночь.

Уточнения

Ю́жная Кароли́на (англ. South Carolina, МФА: ) — штат на юго-востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. Назван в честь английского короля Карла I.

