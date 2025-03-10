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Отдыхаем в Лоукантри: остров Фрипп как оазис спокойствия и уединения

3:34
Туризм

Частные острова всегда остаются загадкой для большинства из нас. Есть те удивительные и нетронутые острова на Багамах, которыми владеют знаменитости и богатые люди, и есть такие места, где строгие охранники и сторожки скрывают настоящие экзотические уголки от посторонних глаз. Однако несколько островных сообществ позволяют другим насладиться своей уникальной атмосферой. Например, можно арендовать жилье или побывать на одном из эксклюзивных курортов.

Спасательный пост на пляже
Фото: unsplash.com by Natalie Collins, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Спасательный пост на пляже

Идеальные острова Южной Каролины

И не обязательно ехать в Карибское море или Тихий океан, чтобы найти частные острова, где можно побывать. Несколько сообществ Южной Каролины предлагают свои острова для временного отдыха, от оживленных пляжей острова Хилтон-Хед до уединенных островков. Многие из лучших островов расположены вдоль южного побережья штата, между Чарльстоном и Саванной, в известной Лоукантри.

Среди них стоит выделить остров Фрипп, который соединяет эксклюзивность с природной красотой, предоставляя гостям атмосферу уединения. Остров Фрипп — это закрытое поселение на 3000 акрах, расположенное в низменности Южной Каролины, всего в 40 минутах от Бофорта, одного из самых живописных городов региона.

Заповедник с курортным стилем жизни

Этот остров — настоящий заповедник, где можно насладиться природой и курортным отдыхом. Здесь есть два поля для гольфа, несколько общественных клубов с бассейнами и километры прекрасных пляжей для прогулок. Доступ на остров ограничен только для 1600 владельцев недвижимости и гостей с бронированием, что сохраняет тишину и уединение.

Для любителей природы на Фриппе есть множество пеших маршрутов. Одной из самых популярных является курортная тропа Одюбон, которая идеально подходит для прогулок в любое время года. Пройдясь по ней, можно увидеть множество диких животных, таких как птицы, олени и аллигаторы. Это место идеально подходит для вечерних прогулок, когда вы можете наблюдать за природой на закате.

Где перекусить: рестораны и кафе

Если во время прогулок по острову у вас появится аппетит, вы найдете несколько ресторанов, баров и кафе. Bonito Boathouse, расположенный на северной стороне острова, предоставляет доступ как по воде, так и по суше. Также здесь есть бары у бассейнов и кафе, а на восточной стороне острова вас ждет Ocean Pointe Grill, находящийся в клубном доме для гольфа.

Как добраться до острова

Если вы хотите добраться до острова, лучше всего лететь в аэропорты Саванна-Хилтон-Хед или Чарльстон Интернешнл, оба из которых находятся в двух часах езды. Остров Фрипп идеально подходит для отдыха в любое время года, но наиболее комфортное время для посещения — это апрель и май, когда температура приятная, а летняя жара еще не наступила. Осень, особенно в октябре, также считается прекрасным временем, с дневной температурой около 80 градусов и вечерними температурами около 60.

Аренду жилья можно организовать через Fripp Island Resort, с выбором от уютных кондоминиумов до роскошных домов на берегу. Стоимость начинается от 250 долларов за ночь.

Уточнения

Ю́жная Кароли́на (англ. South Carolina, МФА: ) — штат на юго-востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. Назван в честь английского короля Карла I.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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