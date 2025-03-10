Госдеп США предупредил о новых угрозах для туристов — где стоит быть осторожным

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Государственный департамент США обновил рекомендации для граждан, отправляющихся за рубеж. В новом документе учтены изменения в ситуации безопасности в разных странах, включая страны Латинской Америки, Карибского бассейна и другие регионы.

Фото: commons.wikimedia.org by LoneStarMike, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ США

Система предупреждений, используемая Госдепартаментом, включает четыре уровня опасности. Страны с минимальным риском для туристов обозначаются на уровне 1, в то время как уровень 4 означает высокий риск и настоятельное предупреждение о нежелательности поездок в эти регионы.

В список стран с повышенным уровнем опасности вошли, в частности, Мексика, Ямайка и Колумбия, где наблюдается рост уровня преступности и насилия в определённых районах. Особое внимание уделено безопасности в крупных городах и приграничных зонах.

Наивысший уровень — 4 — получили такие страны, как Венесуэла, Украина и Беларусь, где сложная политическая и социальная обстановка ставит под угрозу безопасность граждан.

Кроме того, Госдепартамент подчеркнул важность учета не только общей ситуации в стране, но и конкретных регионов, в которые туристы планируют отправиться. В связи с этим, рекомендуется следить за изменениями в местной ситуации, избегать поездок в районы с активными вооружёнными конфликтами и высокими рисками для граждан.

Интересно, что эти рекомендации Госдепартамента США могут также повлиять на выбор туристов и туристическую индустрию в целом. Многие путешественники, в том числе из России, начинают внимательнее подходить к выбору направлений для отдыха, принимая во внимание не только привлекательность страны, но и её безопасность в условиях глобальных геополитических изменений.

Уточнения

Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики, сокращенный вариант — Госде́п США (англ. United States Department of State или State Department) — федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.

