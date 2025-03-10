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Скидка 50% на ж/д билеты для детей до 18 лет — теперь без ограничений!

1:01
Туризм

Теперь путешествовать с детьми стало проще и дешевле. Как сообщает udm-info.ru, все дети и подростки до 18 лет могут ездить на поездах дальнего следования со скидкой 50%, независимо от места учёбы и формы обучения.

Поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Голубенко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Поезд

Льгота распространяется на билеты в плацкартные, общие и двухэтажные купейные вагоны. Причём теперь для получения скидки не нужно подтверждать статус ученика или студента — никаких справок из школы или колледжа не потребуется.

Раньше такая скидка действовала только для школьников-очников и только с сентября по май. Теперь же она доступна круглый год, в том числе и для студентов колледжей и техникумов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что эта мера сделает поездки для семей с детьми доступнее. Благодаря нововведению путешествовать по России станет удобнее и выгоднее, особенно в период летних каникул.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область) — российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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