Как римляне вдохновили создание современного чизкейка: путешествие в прошлое

Он был прост в приготовлении, питателен и идеально подходил в качестве закуски, особенно если его посыпать семенами мака и подавать кубиками. Древние римляне наслаждались восхитительным сырным пирогом с медовой корочкой под названием Савиллум, который, как считается, является предшественником современного сырного пирога в американском стиле.
Вместо привычного сыра Филадельфия использовалась свежая рикотта из козьего молока, прямо от пастухов. Этот торт был любим не только рабами, но и аристократами и солдатами.
Первый документированный рецепт, описывающий приготовление блюда, близкого к современному чизкейку, был зафиксирован в третьем веке до нашей эры и принадлежал выдающемуся римскому сенатору, генералу и историку.
"Катон Старший был не только великим философом и писателем, но и гурманом, сторонником сельских традиций и местных продуктов", — говорит ученый-диетолог Древнего Рима и автор книги "Ужин с древними римлянами" Джорджио Франкетти.
По словам Франкетти, Катон записал рецепт своего любимого торта Савиллум в одном из своих известных трудов "De Agri Cultura". Он был очень популярен среди римских семей.
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Множество мифов и историй окружает создание этого десерта, утверждает Франкетти, но только одна из них — о его римском происхождении — имеет историческую ценность.
Пирог распространился по всей Римской империи, включая Британию и Восток, где его рецепты со временем адаптировались и приобрели местные особенности.
"Савиллум путешествовал по миру, имея долгие ножки", — говорит Франкетти. "Со временем римляне усовершенствовали его, привозя в колонии от Ближнего Востока до Британии".
Это был очень простой пирог, приготовленный из доступных ингредиентов: козьего молока, меда и яиц. Благодаря Катону мы даже знаем точные пропорции.
Другие историки утверждают, что этот десерт был впервые приготовлен древними греками в VIII веке до н. э. и использовался для подпитки олимпийских спортсменов. Однако, по словам Франкетти, греческие источники не содержат подробных указаний о его рецепте, и именно римляне сделали его глобально известным.
"Он предлагает смешать половину либры муки (около 327 граммов), 2,5 либры козьего сыра, одно яйцо и четверть либры меда, все это в терракотовом горшке, смазанном оливковым маслом. После выпечки его нужно полить медом и посыпать семенами мака, а затем снова поставить на огонь", — объясняет Франкетти.
Скорее всего, Савиллум подавали без ложек, так как римляне предпочитали есть руками, но для удобства его нарезали кубиками. Этот пирог обычно подавался во время еды, а не в качестве десерта.
Сегодня можно попробовать этот пирог, а также другие древнеримские блюда, на специальных "римских ужинах", которые организуют на археологических раскопках в Италии, с участием археоповара Кристины Конте, которая воссоздает рецепты древнего Рима.
Пирог готовится всего за два часа, что намного быстрее, чем современный чизкейк, и имеет кисло-сладкий вкус благодаря меду и сыру.
"Этот пирог был простым угощением, которое ели и простые люди, и аристократы. Я люблю печь его в духовке или дровяной печи, особенно когда можно подать его еще теплым и кремовым", — говорит Кристина.
После выпечки пирог напоминает округлую лепешку с слегка подрумяненной поверхностью. Римляне также готовили его с добавлением яблок или груш.
Наследие Савиллума живо и сегодня в многих классических итальянских десертах. Традиционные пироги с сыром, такие как неаполитанская пастьера, сицилийская кассата и "бабушкин пирог" с рикоттой, лимоном и кедровыми орехами, могут проследить свою родословную от этого римского десерта.
Сегодня многие десерты, такие как тарт с рикоттой и шоколадом или сардинские сеадас с пекорино и медом, являются его потомками. Даже классический американский чизкейк, с его кремовой текстурой и основой из печенья, по сути, является продолжением римской традиции.
Итальянцы, приученные к местной выпечке, все же любят чизкейк, и он стал неотъемлемой частью меню, даже в маленьких городках Сицилии, известной своей кулинарной традицией.
"Чизкейк не просто модное американское блюдо. Он освежает, особенно в жаркое время года, и его любят молодые итальянцы", — говорит Симона Орланди, владелица магазина Biscomania.
Франкетти считает, что история чизкейка — это не только кулинарное наследие, но и археологическая ценность:
"Мы точно знаем, что чизкейк переродился из римского Савиллума и распространился по миру, вернувшись сегодня в Италию из мест, когда-то находившихся под властью Рима".
Марк По́рций Като́н (лат Marcus Porcius Cato, для различия с правнуком называемый также «Ста́рший», «Це́нзор», или «Цензо́рий»; 234 год до н. э., Тускул, Римская республика — 149 год до н. э., Рим, Римская республика) — древнеримский политик и писатель, известный как новатор римской литературы и консервативный борец против пороков и роскоши.
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