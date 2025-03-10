Как римляне вдохновили создание современного чизкейка: путешествие в прошлое

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Он был прост в приготовлении, питателен и идеально подходил в качестве закуски, особенно если его посыпать семенами мака и подавать кубиками. Древние римляне наслаждались восхитительным сырным пирогом с медовой корочкой под названием Савиллум, который, как считается, является предшественником современного сырного пирога в американском стиле.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Чизкейк

Вместо привычного сыра Филадельфия использовалась свежая рикотта из козьего молока, прямо от пастухов. Этот торт был любим не только рабами, но и аристократами и солдатами.

Как Катон Старший оставил свой след в кулинарии

Первый документированный рецепт, описывающий приготовление блюда, близкого к современному чизкейку, был зафиксирован в третьем веке до нашей эры и принадлежал выдающемуся римскому сенатору, генералу и историку.

"Катон Старший был не только великим философом и писателем, но и гурманом, сторонником сельских традиций и местных продуктов", — говорит ученый-диетолог Древнего Рима и автор книги "Ужин с древними римлянами" Джорджио Франкетти.

По словам Франкетти, Катон записал рецепт своего любимого торта Савиллум в одном из своих известных трудов "De Agri Cultura". Он был очень популярен среди римских семей.

Древнеримская гастрономия: мифы и реальность

Множество мифов и историй окружает создание этого десерта, утверждает Франкетти, но только одна из них — о его римском происхождении — имеет историческую ценность.

Пирог распространился по всей Римской империи, включая Британию и Восток, где его рецепты со временем адаптировались и приобрели местные особенности.

"Савиллум путешествовал по миру, имея долгие ножки", — говорит Франкетти. "Со временем римляне усовершенствовали его, привозя в колонии от Ближнего Востока до Британии".

Это был очень простой пирог, приготовленный из доступных ингредиентов: козьего молока, меда и яиц. Благодаря Катону мы даже знаем точные пропорции.

Другие историки утверждают, что этот десерт был впервые приготовлен древними греками в VIII веке до н. э. и использовался для подпитки олимпийских спортсменов. Однако, по словам Франкетти, греческие источники не содержат подробных указаний о его рецепте, и именно римляне сделали его глобально известным.

"Он предлагает смешать половину либры муки (около 327 граммов), 2,5 либры козьего сыра, одно яйцо и четверть либры меда, все это в терракотовом горшке, смазанном оливковым маслом. После выпечки его нужно полить медом и посыпать семенами мака, а затем снова поставить на огонь", — объясняет Франкетти.

Римский пирог на кухнях Италии сегодня

Скорее всего, Савиллум подавали без ложек, так как римляне предпочитали есть руками, но для удобства его нарезали кубиками. Этот пирог обычно подавался во время еды, а не в качестве десерта.

Сегодня можно попробовать этот пирог, а также другие древнеримские блюда, на специальных "римских ужинах", которые организуют на археологических раскопках в Италии, с участием археоповара Кристины Конте, которая воссоздает рецепты древнего Рима.

Пирог готовится всего за два часа, что намного быстрее, чем современный чизкейк, и имеет кисло-сладкий вкус благодаря меду и сыру.

"Этот пирог был простым угощением, которое ели и простые люди, и аристократы. Я люблю печь его в духовке или дровяной печи, особенно когда можно подать его еще теплым и кремовым", — говорит Кристина.

Современные итальянские аналоги римского десерта

После выпечки пирог напоминает округлую лепешку с слегка подрумяненной поверхностью. Римляне также готовили его с добавлением яблок или груш.

Наследие Савиллума живо и сегодня в многих классических итальянских десертах. Традиционные пироги с сыром, такие как неаполитанская пастьера, сицилийская кассата и "бабушкин пирог" с рикоттой, лимоном и кедровыми орехами, могут проследить свою родословную от этого римского десерта.

Сегодня многие десерты, такие как тарт с рикоттой и шоколадом или сардинские сеадас с пекорино и медом, являются его потомками. Даже классический американский чизкейк, с его кремовой текстурой и основой из печенья, по сути, является продолжением римской традиции.

Как чизкейк стал неотъемлемой частью итальянской кухни

Итальянцы, приученные к местной выпечке, все же любят чизкейк, и он стал неотъемлемой частью меню, даже в маленьких городках Сицилии, известной своей кулинарной традицией.

"Чизкейк не просто модное американское блюдо. Он освежает, особенно в жаркое время года, и его любят молодые итальянцы", — говорит Симона Орланди, владелица магазина Biscomania.

Франкетти считает, что история чизкейка — это не только кулинарное наследие, но и археологическая ценность:

"Мы точно знаем, что чизкейк переродился из римского Савиллума и распространился по миру, вернувшись сегодня в Италию из мест, когда-то находившихся под властью Рима".

Уточнения

Марк По́рций Като́н (лат Marcus Porcius Cato, для различия с правнуком называемый также «Ста́рший», «Це́нзор», или «Цензо́рий»; 234 год до н. э., Тускул, Римская республика — 149 год до н. э., Рим, Римская республика) — древнеримский политик и писатель, известный как новатор римской литературы и консервативный борец против пороков и роскоши.

