Мурчащая аристократия на японском острове: что происходит на Тасиро

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

На японском острове Тасиро кошки не просто обитают — они здесь настоящие властелины. Это место можно назвать раем для хвостатых, ведь их на острове больше, чем людей.

Фото: flickr. com by yoppy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ кошки острова Тасиро

Тасиро, крошечный остров в префектуре Мияги, населен всего 100 жителями, в то время как пушистых обитателей здесь в разы больше. И да, собак здесь нет — их не пускают. Тут правит мурчащая аристократия.

Когда-то Тасиро был домом для рыбаков.

Местные верили, что кошки приносят удачу, и кормят их, наблюдая за их поведением перед выходом в море. Рыбаки даже построили храм — Неко Дзиндзя — в честь своих пушистых покровителей.

Это был знак уважения и благодарности за помощь в рыбалке.

Время шло, и традиции остались.

Сегодня Тасиро — это остров, куда туристы приезжают полюбоваться кошками, угостить их вкусняшками и, конечно же, сделать множество фотографий. Эти хвостатые жители стали настоящей достопримечательностью острова.

Так что если когда-нибудь окажетесь на Тасиро, будьте готовы стать частью мира, где кошки — не просто питомцы, а величественные обитатели с собственными правами.

Здесь они живут своей жизнью, а люди приходят лишь для того, чтобы на время стать свидетелями их царства.

Уточнения

Тасиро (田代島) — небольшой остров в Исиномаки, префектура Мияги, Япония, стал известен как "Кошачий остров" из-за большого количества бездомных котов, популяция которых процветает благодаря местному поверью о том, что кормление кошек принесет богатство и удачу.

