Гонконг с высоты: лучшие точки для потрясающих фото

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если в каждом маршруте по Гонконгу есть одно обязательное место, то это, несомненно, Пик Виктория. Самая высокая точка острова (552 метра) дарит головокружительный вид на город и бухту, но на самом деле предлагает путешественникам гораздо больше, чем просто идеальный кадр для соцсетей.

Фото: unsplash.com by Kawin Harasai, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фото

Из истории Пика: элитный район с непростой судьбой

Во времена британского правления (1841-1997) район Виктория-Пик считался самым привилегированным местом в Гонконге. До 1947 года здесь могли жить только европейские переселенцы — китайцам доступ был запрещен. В XIX веке сюда везли состоятельных жителей в специальных креслах-носилках, а сегодня это по-прежнему одно из самых престижных мест города, где расположены роскошные особняки.

Путешествие на легендарном трамвае

Пик-Трам — не просто транспорт, а настоящая достопримечательность. Открытый в 1888 году, он является одним из старейших фуникулеров в мире. Ярко-красный вагончик с крутым маршрутом — это не только удобный, но и живописный способ подняться на вершину. Однако учтите: в жаркие дни очередь может растянуться на несколько часов, поэтому лучше приезжать к открытию — до 10 утра.

Пешие маршруты: от лёгких прогулок до скрытых садов

Если вы не хотите терять время в очереди, можно подняться на вершину пешком. Morning Trail начинается на Hatton Road и ведёт через тенистые тропинки и водопады. Популярный маршрут Circle Walk огибает коммерческую часть Пика, открывая захватывающие панорамы на гавань и небоскрёбы.

Хотите уединения? Поднимитесь на Victoria Peak Garden — это бывшая летняя резиденция губернатора, спрятанная в зелени. Вход бесплатный, а виды — не хуже, чем с платных смотровых площадок.

Где поесть

Хотя Пик не считается гастрономическим центром, здесь есть несколько знаковых мест. Peak Lookout работает с 1901 года — когда-то это была конюшня, а сейчас ресторан с видом на южное побережье Гонконга. Меню интернациональное: от устриц до кесадильи.

Если хочется чего-то более аутентичного, отправляйтесь в Lú Fēng - здесь подают классические гонконгские блюда: молочный чай, французский тост с арахисовой пастой и димсамы.

Уточнения

Гонко́нг (иер. 香港, англ. Hong Kong, кант. Хёнкон?, с.-кит. Сянга́н?), полное название Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (САР Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

