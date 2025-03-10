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Полоса закрыта, но не по вине плохой погоды: аэропорт Схипхол сражается с солнечными лучами

1:11
Туризм

Амстердамский аэропорт Схипхол временно закрывает одну из своих взлётно-посадочных полос из-за солнечных бликов, которые мешают пилотам при заходе на посадку.

Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

С 11 по 23 марта ВПП Полдербан будет закрыта на два часа каждый день — с 10:00 до 12:00. Это связано с жалобами пилотов на яркое солнце, отражающееся от солнечных панелей, расположенных рядом с полосой.

В этот период на ВПП обычно приземляются от 55 до 65 самолётов, и закрытие полосы поможет избежать возможных опасностей и гарантировать безопасность авиаперелётов.

После 23 марта, как ожидается, положение солнца изменится, и количество бликов значительно уменьшится, что позволит возобновить нормальную работу полосы.

Схипхол, один из самых загруженных аэропортов Европы, активно использует солнечные панели для обеспечения устойчивой энергетики.

Однако такой шаг с закрытием полосы является необходимым компромиссом для безопасности авиаперелётов.

Уточнения

Амстердамский аэропорт Схипхол (нидерл. Schiphol) (AMS, EHAM) — главный аэропорт Нидерландов, расположенный в 17,5 км к юго-западу и в 20 минутах езды от Амстердама, в муниципалитете Харлеммермер. Схипхол — важнейшие воздушные ворота Европы наряду с лондонским аэропортом Хитроу в Великобритании.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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