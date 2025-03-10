Торресов пролив: райский уголок, где оживают древние традиции

5:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

На самом севере Австралии находится один из наименее посещаемых и изученных регионов страны — Торресов пролив. Это место поражает своей природной красотой, богатой историей и культурным наследием, но до недавнего времени оставалось почти недоступным для большинства путешественников.

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Однако ситуация начинает меняться благодаря усилиям местных предпринимателей из числа коренных народов, таких как Фрейзер Най. Он и его команда создают уникальные туристические маршруты, которые позволяют не просто увидеть пролив Торреса, но и глубже познакомиться с его традициями и жителями.

247 островов на границе Австралии и Папуа-Новой Гвинеи

Торресов пролив — это архипелаг из 247 островов, расположенных на самой северной оконечности австралийского штата Квинсленд, всего в нескольких километрах от Папуа-Новой Гвинеи. Его жители — потомки коренных народов Австралии, меланезийцев и европейских переселенцев. Они обладают уникальным культурным наследием, которое сочетает древние традиции и влияние современных цивилизаций.

Несмотря на свою изолированность, этот регион подарил миру известных личностей. Например, баскетболист Пэтти Миллс, выступающий за Brooklyn Nets, родом именно отсюда.

Многие острова архипелага имеют вулканическое происхождение и окружены бирюзовыми водами, создавая потрясающие пейзажи, которые соперничают с самыми красивыми уголками планеты. И теперь увидеть эту красоту стало проще: из Кэрнса, известного как ворота к Большому Барьерному рифу, запущен первый в своем роде однодневный тур в пролив Торреса.

Туризм как возможность: новая программа Straits Experiences

«Мы не просто создаем туристический бизнес, мы создаем возможности для людей», — говорит Най.

Его команда не просто возит путешественников в Торресов пролив, а предлагает уникальный опыт погружения в местную культуру.

Сам Най родом из пролива Торреса, его семья владеет и управляет островом Масиг. Много лет он работал в местном самоуправлении и видел, как открытие новых возможностей способно изменить жизнь людей, особенно в удаленных регионах, где ограничено количество рабочих мест.

В то же время он осознает риски чрезмерного туристического потока. В Кэрнсе и на Барьерном рифе число туристов достигло таких масштабов, что это начало угрожать экологии. Поэтому Най и его команда хотят развивать туризм в Торресовом проливе так, чтобы сохранить природу и культуру для будущих поколений.

Историческое наследие: борьба коренных народов Австралии

История коренных жителей пролива Торреса — это история борьбы за права и признание. С приходом европейских колонизаторов начались кровопролитные «Пограничные войны». Многие аборигены и островитяне Торресова пролива были насильственно разлучены с семьями, их детей забирали в школы-интернаты, запрещали говорить на родных языках и переселяли в резервации.

Сегодня коренное население составляет всего около 3% от общей численности Австралии. С 1998 года в стране ежегодно отмечают 26 мая как «День извинений» — день памяти о жестокостях прошлого и попытка загладить вину перед коренными народами.

Straits Experiences делает эту тему частью своих экскурсий. Туристы получают возможность глубже понять не только красоту этого края, но и его непростую историю.

Однодневный тур в сердце культуры Торресова пролива

Однодневный тур «День пролива» начинается рано утром. В 6:40 чартерный самолет вылетает из Кэрнса, и уже через пару часов путешественники приземляются на острове Четверг (Вайбен на местном языке) — главном острове архипелага.

На борту их сопровождает гид, который рассказывает о географии, истории и современных реалиях жизни островитян. По прибытии гостей встречает традиционное музыкальное представление.

Программа тура включает:

живописную экскурсию по острову Нгурапаи (остров Рог);

посещение форта Грин-Хилл, построенного в XIX веке для защиты от возможного вторжения России;

знакомство с военными объектами времен Второй мировой войны;

традиционные музыкальные и танцевальные выступления группы Island Stars;

обед в стиле «шведского стола» с блюдами островной кухни.

«Это единственное место в Австралии, где вы увидите обе коренные расы страны на их исторической земле», — говорит Най.

Для многих даже самих австралийцев пролив Торреса остается загадкой. Некоторые туристы, с которыми сталкиваются гиды Straits Experiences, путают его с островами Тиви в Северной Территории.

Туризм через призму человеческих отношений

Для Фрейзера Ная и его команды развитие туризма — это не просто бизнес, а способ наладить человеческие связи.

«Мы хотим, чтобы люди стали более понимающими, более чуткими. Чтобы мы могли встречаться, разговаривать, узнавать друг друга и становиться друзьями. Это наша настоящая миссия», — отмечает он.