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Идеальное место для вечера в Лондоне: пинта эля у Тауэрского моста

2:44
Туризм

Лондон — город, где история встречается с современностью, а среди множества достопримечательностей легко затеряться. Однако настоящую атмосферу британской столицы можно прочувствовать лишь в пабе — месте, где оживает древняя традиция.

Вечерний Лондон
Фото: unsplash.com by Henry Be, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний Лондон

В Лондоне их более 4300, но один из самых уютных и скрытых от глаз туристов расположен прямо под знаменитым Тауэрским мостом.

The Vault 1894: паб под легендарным мостом

Если хотите насладиться британской культурой и прекрасным видом, загляните в The Vault 1894. Этот необычный паб разместился под арками Тауэрского моста и предлагает своим гостям не только уютную атмосферу, но и фантастический вид на Темзу.

Представьте: через стеклянную стену вы наблюдаете, как величественный мост возвышается над водой, а вы при этом наслаждаетесь пинтой настоящего эля.

Лондонский пейзаж с лучшей точки

Тауэрский мост — один из главных символов Лондона. Его строительство длилось восемь лет, а для возведения понадобилось 11 000 тонн стали. Сегодня он украшает бесчисленные открытки, фотографии и картины, оставаясь одной из самых узнаваемых достопримечательностей мира.

После долгого дня, проведённого в прогулках по городу, The Vault 1894 станет идеальным местом, где можно расслабиться и ощутить настоящий британский дух.

Атмосфера уюта и традиций

Паб радует посетителей не только видом, но и антуражем. Внутри вас ждут низкие своды (будьте осторожны, потолки местами всего 1,5 метра!), стены, украшенные изображениями Тауэрского моста, и уютный интерьер, располагающий к дружеским беседам.

Местные завсегдатаи любят The Vault 1894, так что у вас будет шанс завести разговор с настоящими лондонцами или просто послушать их неспешные беседы.

Практические советы

The Vault 1894 открыт только для взрослых, поэтому детей сюда не пускают. Если хотите провести вечер в уютной атмосфере, бронируйте столик заранее: место популярное, а пространство внутри небольшое.

Особенно людно в часы пик — после работы и по выходным. Чтобы добраться до паба, проще всего дойти пешком от станций Tower Hill или London Bridge.

Этот паб остаётся одним из лучших секретов Лондона, а его атмосфера и вид на реку делают его местом, которое нельзя пропустить. 

 

Уточнения

Та́уэрский мост (англ. Tower Bridge, досл.: "Башенный мост") — комбинированный подвесной (висячий) и разводной (раскрывающийся) мост в центре Лондона над рекой Темзой, недалеко от Лондонского Тауэра. Строительство началось в 1886 году; открыт в 1894 году. Также является одним из символов Лондона и Британии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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