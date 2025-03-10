Мёртвое море или Красное — где лучше всего отдохнуть в Израиле

Среди туристов наиболее популярными являются оздоровительные курорты на Мертвом море и круглогодичный курорт Эйлат на Красном море.
Особенно привлекают туристов системы "все включено" в отелях этих регионов. До пандемии Мертвое море пользовалось большим спросом у россиян, доля которых в некоторых отелях доходила до 30% в 2019 году. Эйлат также был любим среди российских туристов. Туриндустрия в этих регионах активно ждет запуска прямых рейсов из России в Эйлат, о чем сообщила израильская министерство туризма.
Путь из Иерусалима на Мертвое море занимает около двух часов. По дороге открываются археологические раскопки, и это место считается возможным расположением легендарных Содома и Гоморры. Лучшие месяцы для отдыха — с конца марта по начало июня и с сентября по ноябрь. В районе Эйн-Геди можно насладиться природой.
На Мертвом море отели предлагают лечение с использованием лечебных грязей, эффективных при кожных заболеваниях, таких как псориаз и себорея.
Эйлат на Красном море — курорт для активных туристов. Здесь можно заняться кайтсерфингом, дайвингом и подводным плаванием. Морская вода круглый год имеет комфортную температуру, а местные коралловые рифы — отличное место для наблюдения за подводным миром.
В Эйлате находятся уникальные места, такие как Дельфиний риф, где туристы могут наблюдать за дельфинами в их естественной среде. Любители приключений могут отправиться на экскурсию по пустыне на багги. Природные парки и скалы, такие как Тимна и Соломоновы столбы, обещают незабываемые виды и захватывающие прогулки.
Израильская кухня — это вкусное сочетание традиций разных народов. Кошерные блюда, хумус, фалафель и различные угощения на базе нута и овощей станут отличным дополнением к поездке. Из сувениров стоит привезти арак, финики и косметику на основе грязей Мертвого моря, пишет "Интерфакс".
Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.