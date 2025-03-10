Мёртвое море или Красное — где лучше всего отдохнуть в Израиле

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Среди туристов наиболее популярными являются оздоровительные курорты на Мертвом море и круглогодичный курорт Эйлат на Красном море.

Фото: flickr.com by Chris Isherwood, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат на море

Особенно привлекают туристов системы "все включено" в отелях этих регионов. До пандемии Мертвое море пользовалось большим спросом у россиян, доля которых в некоторых отелях доходила до 30% в 2019 году. Эйлат также был любим среди российских туристов. Туриндустрия в этих регионах активно ждет запуска прямых рейсов из России в Эйлат, о чем сообщила израильская министерство туризма.

Путь из Иерусалима на Мертвое море занимает около двух часов. По дороге открываются археологические раскопки, и это место считается возможным расположением легендарных Содома и Гоморры. Лучшие месяцы для отдыха — с конца марта по начало июня и с сентября по ноябрь. В районе Эйн-Геди можно насладиться природой.

На Мертвом море отели предлагают лечение с использованием лечебных грязей, эффективных при кожных заболеваниях, таких как псориаз и себорея.

Эйлат на Красном море — курорт для активных туристов. Здесь можно заняться кайтсерфингом, дайвингом и подводным плаванием. Морская вода круглый год имеет комфортную температуру, а местные коралловые рифы — отличное место для наблюдения за подводным миром.

В Эйлате находятся уникальные места, такие как Дельфиний риф, где туристы могут наблюдать за дельфинами в их естественной среде. Любители приключений могут отправиться на экскурсию по пустыне на багги. Природные парки и скалы, такие как Тимна и Соломоновы столбы, обещают незабываемые виды и захватывающие прогулки.

Израильская кухня — это вкусное сочетание традиций разных народов. Кошерные блюда, хумус, фалафель и различные угощения на базе нута и овощей станут отличным дополнением к поездке. Из сувениров стоит привезти арак, финики и косметику на основе грязей Мертвого моря, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.



