Место беззакония: в Боливии туристы могут посетить серебряный рудник

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шестеро туристов, облаченные в каски и комбинезоны, сидят в узкой шахте Потоси, где едва хватает места.

Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Буровые работы

Местный гид поджигает фитиль динамитной шашки и отправляет всех назад, предостерегая от возможной опасности. Через мгновение раздается мощный взрыв, и облако пыли заполняет туннель. Динамит, купленный на местном рынке, используется для ускорения добычи полезных ископаемых, что делает его важным инструментом для шахтеров.

Потоси, расположенный на высоте более 4000 метров, знаменит своей историей добычи серебра, которая началась в 1545 году с открытия богатых залежей коренным индейцем Диего Гуальпой. Испанские колонизаторы быстро узнали об этом и начали активно разрабатывать рудники. Это привело к жестоким условиям труда для коренного населения, которое было вынуждено работать на испанского короля в условиях, близких к рабству.

С течением времени Потоси начал поставлять 60% мирового серебра, финансируя испанскую империю. Однако добыча полезных ископаемых была связана с ужасными условиями: токсичная ртуть, используемая в процессе очистки, наносила вред окружающей среде и людям. Серро-Рико, гора, на которой ведется добыча, стала известна как "Гора, пожирающая людей".

Сегодня Потоси считается одним из беднейших регионов Боливии, но его богатая история и добыча минералов продолжают привлекать туристов, пишет CNN.

Уточнения

Гид — проводник, экскурсовод, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими достопримечательности.

