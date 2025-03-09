Как добраться из России в Антарктиду и что здесь посмотреть

3:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

На континенте нет постоянных жителей, но ежегодно его посещает около 4000 человек — ученые и исследователи с 70 станций, принадлежащих 16 странам.

Фото: commons.wikimedia.org by Красовский Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сопка Радио 2007 - panoramio

Интересно, что общего времени здесь тоже нет: каждая станция использует часовой пояс своей страны, что создает значительные временные разрывы даже между соседними базами.

Несмотря на огромные запасы пресной воды во льдах, Антарктида является самым сухим местом на планете. Здесь выпадает в четыре раза меньше осадков, чем в пустыне Сахара.

Попасть на континент непросто. Регулярных авиарейсов нет, и любой маршрут требует нескольких пересадок через один из трех основных "ключей" к Антарктиде — Ушуайю (Аргентина), Пунта-Аренас (Чили) или Кейптаун (ЮАР). Путешественники из России чаще всего добираются через Южную Америку.

Самый популярный маршрут — перелет в Буэнос-Айрес или Сантьяго, затем в Ушуайю, откуда отправляются круизные лайнеры и экспедиционные суда через пролив Дрейка.

Альтернативный путь — перелет из Пунта-Аренаса до острова Кинг Джордж, а затем переход на шхунах.

Третий, наиболее затратный вариант — перелет или круиз из Кейптауна.

Что посмотреть в Антарктиде? Первый пункт знакомства с Антарктидой — российская станция "Беллинсгаузен", основанная в 1960-х годах. В 2004 году рядом был построен православный храм Святой Троицы. Он возведен из российской древесины и устойчив к экстремальному климату. Священники, приезжающие сюда на год, совмещают служение с повседневными работами — ремонтируют здания, расчищают снег.

Остров Десепшен — затопленная кальдера активного вулкана, последнее извержение которого произошло около 50 лет назад. В его бухту можно попасть через узкий скальный пролив "Меха Нептуна". Когда-то здесь находились китобойные станции, а сегодня это одно из редких исторических мест Антарктиды. По традиции моряки, совершающие своё первое полярное плавание, окунаются в геотермальные воды острова.

Гавань Орн — первая точка на материке, где можно сказать: "Я в Антарктиде".

Порт Лакрой — британская база, превращённая в музей. Здесь сохранились предметы быта полярников середины XX века, а также работает самое южное почтовое отделение. Самая необычная достопримечательность — скелет кита, напоминающий о прошлом китобойного промысла.

Бухта Парадайз — одно из самых живописных мест континента. Зеркальная вода отражает ледники и горы, а в бухте можно встретить китов, морских котиков и пингвинов. В солнечную погоду место действительно кажется райским.

Остров Кувервилль — царство пингвинов. На этом острове живёт одна из крупнейших колоний папуанских пингвинов. Эти птицы известны своими "ослиными" криками, которые нарушают привычную тишину ледяного континента. Антарктида вовсе не безмолвна — здесь кипит жизнь.

И это только малая часть того, что можно увидеть в Антарктиде, передает "Рамблер".

Уточнения

Кальде́ра (от исп. caldera — котёл) — обширная циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном. Такое понижение рельефа образуется на вулкане после обрушения стенок кратера или в результате его катастрофического извержения.



