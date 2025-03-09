Красный флаг против торговцев — как отбиться от навязчивых продавцов в Египте

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница Саша Коновалова побывала в Египте и поделилась эффективными методами отказа от услуг и товаров навязчивых продавцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Хургада отели

По словам туристки, раньше она старалась вежливо улыбаться и говорить: "Спасибо, не нужно". Однако такой способ не работал — продавцы только начинали настойчиво уговаривать её и снижать цену, пытаясь привлечь внимание.

Чтобы разобраться, как лучше отказывать, девушка обратилась за советом к египтянину — погонщику верблюдов. Он рассказал про два действенных метода:

1. Четкий отказ без объяснений. Достаточно сказать на английском "no money" ("нет денег") или на арабском "la shukran" ("нет, спасибо"), а затем просто продолжать движение, не вступая в диалог.

2. Игнорирование. Если не смотреть в сторону торговцев, они сами поймут, что турист не заинтересован в покупке.

"Вы, русские, не улыбаетесь без причины, да? Если ты смотришь и улыбаешься — значит, хочешь покататься на верблюде. А если идёшь мимо и даже не взглянешь — значит, тебе ничего не нужно", — передала слова египтянина Коновалова в личном блоге.

Кроме того, путешественница заметила, что в некоторых египетских отелях у стойки выдачи полотенец можно взять красный флажок. Если прикрепить его к зонтику или шезлонгу, торговцы теряют право предлагать свои товары или услуги.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.

