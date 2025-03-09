Где остановиться во Вьетнаме — топ-10 популярных отелей Нячанга для российских туристов

Туроператор "Библио-Глобус" составил рейтинг самых популярных отелей Нячанга по количеству бронирований.
Эти отели активно выбирают российские туристы, а сами пакеты с прямыми рейсами Аэрофлота, возобновляемыми в марте, продаются именно этим туроператором.
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Вот список самых популярных отелей Нячанга по версии туроператора на 2025 год:
1. Golden Lotus (2 звезды) — доступный отель с хорошим расположением, через дорогу от моря.
2. Golden Hotel Nha Trang (3 звезды) — современный отель с удобным расположением и отличным соотношением цены и качества.
3. Wonderland Hotel Nha Trang (3 звезды) — популярный отель с пляжем через дорогу.
4. Emerald Bay Hotel & Spa (4 звезды) — качественный отель с 5-минутной прогулкой до пляжа и СПА-центром.
5. Ibis Styles Nha Trang Hotel (4 звезды) — международная сеть отелей с светлыми номерами, 5 минут до моря.
6. Libra Hotel (4 звезды) — недорогой отель с инфинити-бассейном на 4 этаже, в пешей доступности от моря.
7. Maple Hotel & Apartment (4 звезды) — уютный отель с видами на море и бассейном с панорамным видом.
8. Queen Ann Nha Trang Hotel (4 звезды) — отель с отличными отзывами и просторными номерами от 35 кв. м.
9. Wyndham Grand Kn Paradise Cam Ranh (4 звезды) — отель с высоким уровнем сервиса и СПА-центром.
10. Vinpearl Nha Trang Resort (5 звёзд) — известный курортный комплекс с отелем и парком Vinpearl на острове.
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