Где остановиться во Вьетнаме — топ-10 популярных отелей Нячанга для российских туристов

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператор "Библио-Глобус" составил рейтинг самых популярных отелей Нячанга по количеству бронирований.

Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нячанг

Эти отели активно выбирают российские туристы, а сами пакеты с прямыми рейсами Аэрофлота, возобновляемыми в марте, продаются именно этим туроператором.

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Вот список самых популярных отелей Нячанга по версии туроператора на 2025 год:

1. Golden Lotus (2 звезды) — доступный отель с хорошим расположением, через дорогу от моря.

2. Golden Hotel Nha Trang (3 звезды) — современный отель с удобным расположением и отличным соотношением цены и качества.

3. Wonderland Hotel Nha Trang (3 звезды) — популярный отель с пляжем через дорогу.

4. Emerald Bay Hotel & Spa (4 звезды) — качественный отель с 5-минутной прогулкой до пляжа и СПА-центром.

5. Ibis Styles Nha Trang Hotel (4 звезды) — международная сеть отелей с светлыми номерами, 5 минут до моря.

6. Libra Hotel (4 звезды) — недорогой отель с инфинити-бассейном на 4 этаже, в пешей доступности от моря.

7. Maple Hotel & Apartment (4 звезды) — уютный отель с видами на море и бассейном с панорамным видом.

8. Queen Ann Nha Trang Hotel (4 звезды) — отель с отличными отзывами и просторными номерами от 35 кв. м.

9. Wyndham Grand Kn Paradise Cam Ranh (4 звезды) — отель с высоким уровнем сервиса и СПА-центром.

10. Vinpearl Nha Trang Resort (5 звёзд) — известный курортный комплекс с отелем и парком Vinpearl на острове.

Уточнения

Гости́ница оте́ль — здание для временного проживания.

