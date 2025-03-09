Почти как в ночном клубе — туристка рассказала о поездках в мексиканских автобусах

Российская путешественница Марина Ершова посетила Мексику и поделилась впечатлениями о поездках на местных автобусах.
Она назвала этот опыт "испытанием на прочность нервов, слуха и позвоночника". По словам Ершовой, комфорт в общественном транспорте Мексики — понятие относительное. Первое, что бросается в глаза — двери, которые зачастую остаются открытыми на ходу. Это превращает поездку в поток уличного шума, перемешанного с ревом двигателей и голосами уличных торговцев.
Еще одной особенностью стало поведение водителей и их помощников. В каждом автобусе есть человек, который громко зазывает пассажиров, перекрикивая даже шум двигателя. К этому добавляется громкая музыка, которая звучит на протяжении всей поездки, а некоторые пассажиры даже подпевают.
"Такое ощущение, что попал не в автобус, а в передвижной ночной клуб, только без гламура и со всеми ужасами общественного транспорта", — иронично заметила путешественница в блоге на "Дзен".
Кроме того, туристка отметила жесткие сиденья, которые превращают каждую поездку в испытание для тех, у кого нет "естественной мягкости" в области бедер.
Гламу́р (от фр. glamour ['ɡlamuʁ] букв. «шарм, секс, обаяние») — эстетический феномен, основанный на принципах гедонизма и связанный с культурой массового потребления, модой и шоу-бизнесом.
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