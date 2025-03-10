Рейс AI126 из Чикаго в Дели, выполняемый Boeing 777-300ER, вынужден был развернуться спустя почти 10 часов полёта. Причиной стал отказ туалетов: из 12 кабинок работала только одна, и та — в бизнес-классе.
Командир принял решение не останавливаться в ближайшем аэропорту (например, в Лондоне), опасаясь, что проблему не удастся устранить оперативно. В итоге самолёт вернулся обратно в Чикаго, где простоял на приколе два дня, прежде чем его снова ввели в эксплуатацию.
После вынужденного возврата:
Техническая проблема или недостаток сервиса?
Этот случай вызвал широкое обсуждение в авиационном сообществе. Эксперты указывают на проблемы с обслуживанием самолетов и низкий уровень клиентского сервиса у Air India.
Для пассажиров 20-часовой рейс превратился в бесконечное путешествие без результата. Авиакомпании стоит пересмотреть стандарты обслуживания, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Air India Limited (хинди एअर इंडिया) — авиакомпания, флагманский перевозчик Индии, осуществляющая пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри страны и за её пределами.
США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.