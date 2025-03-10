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Заложники неба: пассажиры рейса Чикаго-Дели 20 часов провели в самолёте из-за сломанных туалетов

1:19
Туризм

Рейс AI126 из Чикаго в Дели, выполняемый Boeing 777-300ER, вынужден был развернуться спустя почти 10 часов полёта. Причиной стал отказ туалетов: из 12 кабинок работала только одна, и та — в бизнес-классе.

Унитаз, туалет
Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз, туалет

Командир принял решение не останавливаться в ближайшем аэропорту (например, в Лондоне), опасаясь, что проблему не удастся устранить оперативно. В итоге самолёт вернулся обратно в Чикаго, где простоял на приколе два дня, прежде чем его снова ввели в эксплуатацию.

После вынужденного возврата:

  • Пассажиров разместили в гостиницах
  • Встречали их всего два сотрудника Air India
  • Служба поддержки не была осведомлена о ситуации
  • Авиакомпания не прокомментировала инцидент

Техническая проблема или недостаток сервиса?

Этот случай вызвал широкое обсуждение в авиационном сообществе. Эксперты указывают на проблемы с обслуживанием самолетов и низкий уровень клиентского сервиса у Air India.

Для пассажиров 20-часовой рейс превратился в бесконечное путешествие без результата. Авиакомпании стоит пересмотреть стандарты обслуживания, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Уточнения

Air India Limited (хинди एअर इंडिया) — авиакомпания, флагманский перевозчик Индии, осуществляющая пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри страны и за её пределами. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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