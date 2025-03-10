Заложники неба: пассажиры рейса Чикаго-Дели 20 часов провели в самолёте из-за сломанных туалетов

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рейс AI126 из Чикаго в Дели, выполняемый Boeing 777-300ER, вынужден был развернуться спустя почти 10 часов полёта. Причиной стал отказ туалетов: из 12 кабинок работала только одна, и та — в бизнес-классе.

Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Унитаз, туалет

Командир принял решение не останавливаться в ближайшем аэропорту (например, в Лондоне), опасаясь, что проблему не удастся устранить оперативно. В итоге самолёт вернулся обратно в Чикаго, где простоял на приколе два дня, прежде чем его снова ввели в эксплуатацию.

После вынужденного возврата:

Пассажиров разместили в гостиницах

Встречали их всего два сотрудника Air India

Служба поддержки не была осведомлена о ситуации

Авиакомпания не прокомментировала инцидент

Техническая проблема или недостаток сервиса?

Этот случай вызвал широкое обсуждение в авиационном сообществе. Эксперты указывают на проблемы с обслуживанием самолетов и низкий уровень клиентского сервиса у Air India.

Для пассажиров 20-часовой рейс превратился в бесконечное путешествие без результата. Авиакомпании стоит пересмотреть стандарты обслуживания, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Уточнения

Air India Limited (хинди एअर इंडिया) — авиакомпания, флагманский перевозчик Индии, осуществляющая пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри страны и за её пределами.

