Инфляция съедает отпуск: цены на отдых в Краснодарском крае удивят даже богатых

В 2024 году средняя стоимость номера в четырехзвездочных отелях Геленджика, Сочи и Анапы выросла на 15-17%. Эксперты курорта «Лучи», пишут "Известия", прогнозируют, что в 2025 году цены поднимутся ещё минимум на 15%, что связано с инфляцией, ростом операционных расходов отелей и увеличением спроса на курортный отдых.
Почему дорожает отдых?
Когда лучше бронировать отель?
Оптимальный вариант — за 3-6 месяцев до поездки, когда цены еще не выросли.
Если бронировать за 1-2 месяца до сезона, стоимость может быть на 20-30% выше.
Что ждёт туристов в 2025 году?
При прогнозируемой среднегодовой инфляции 5-7% стоимость проживания в отелях продолжит расти, что сделает раннее бронирование еще более важным инструментом экономии.
Секрет экономии: планируйте отдых заранее, следите за акциями отелей и выбирайте менее популярные даты для поездки.
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