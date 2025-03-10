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Инфляция съедает отпуск: цены на отдых в Краснодарском крае удивят даже богатых

1:26
Туризм

В 2024 году средняя стоимость номера в четырехзвездочных отелях Геленджика, Сочи и Анапы выросла на 15-17%. Эксперты курорта «Лучи», пишут "Известия", прогнозируют, что в 2025 году цены поднимутся ещё минимум на 15%, что связано с инфляцией, ростом операционных расходов отелей и увеличением спроса на курортный отдых.

На пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На пляже

Почему дорожает отдых?

  • Рост инфляции и удорожание обслуживания гостиниц
  • Повышенный спрос на внутренний туризм
  • Инвестиции отелей в модернизацию номеров, сервис и технологии
  • Увеличение турпотока, который может дополнительно поднять цены на 5-10%

Когда лучше бронировать отель?

Оптимальный вариант — за 3-6 месяцев до поездки, когда цены еще не выросли.

Если бронировать за 1-2 месяца до сезона, стоимость может быть на 20-30% выше.

Что ждёт туристов в 2025 году?

При прогнозируемой среднегодовой инфляции 5-7% стоимость проживания в отелях продолжит расти, что сделает раннее бронирование еще более важным инструментом экономии.

Секрет экономии: планируйте отдых заранее, следите за акциями отелей и выбирайте менее популярные даты для поездки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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