6 экстремальных активностей, которые можно попробовать в Ирландии, несмотря на погоду

3:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если и есть главная причина, по которой пабы так популярны в Ирландии, то это, безусловно, погода. Мрачное небо и холодные атлантические туманы почти всегда заставляют искать укрытие, и что может быть лучше, чем чашка чего-то тёплого в уютном пабе?

Фото: wikimedia.org by Pavel Blazek, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Скалолазание

Тем не менее, для тех, кто не ищет легких путей, Ирландия предлагает множество приключений на свежем воздухе круглый год, несмотря на капризы погоды. Некоторые из них, как серфинг, уже стали привычными, а другие, например катание на лыжах, только набирают популярность.

Но каждое из этих занятий дарит уникальное удовлетворение от осознания того, что вы не позволили ветру или дождю помешать вам повеселиться. И когда вы, наконец, натягиваете гидрокостюм или обвязываете себя для скалолазания, вы точно будете знать, что та пинта пива, которую вы выпьете потом, будет казаться в десять раз вкуснее.

Вот несколько активных приключений, которые смогут утолить вашу жажду.

Серфинг

Ирландия давно заслужила репутацию страны с захватывающими волнами. Для новичков отличным выбором станет школа серфинга в Inchydoney. Благодаря мягкому уклону пляжа и длинным волнам, вам будет легче встать на доску, как только волна накроет вас. В то же время, стоит помнить о безопасности, ведь на любом пляже возможны сильные обратные течения. В школе проводятся групповые и индивидуальные занятия, а также предоставляются все необходимые гидрокостюмы и оборудование.

Каякинг

Если вам хочется увидеть Ирландию с другой стороны, каякинг по живописным рекам и озёрам — идеальный способ. Outdoor Discovery Adventure Co. проводит курсы по каякингу для любого уровня навыков, от начинающих до опытных. Компания работает круглый год в различных местах Ирландии, где есть реки, озера и каналы, но при этом сюда не так часто заглядывают туристы. Также можно попробовать боди-ботинг — уникальный вид спорта, при котором райдер лежит на "белляке" и гребёт руками.

Зорбинг

Зорбинг — это нечто, что стоит попробовать, даже если вы не ищете адреналина. Большие прозрачные шары, мчащиеся с гор, выглядят забавно, а находясь внутри, вы ощутите настоящий поток адреналина. Если вы хотите испытать это на себе, отправляйтесь в Adventure West в графстве Мейо. Там можно выбрать два типа зорбинга: с использованием страховки и гидро. В последнем случае в шар закачивается тёплая вода, создавая эффект водной горки.

Катание на лыжах

В Ирландии зимняя температура редко опускается ниже 42 градусов, но если вы всё-таки хотите попробовать катание на лыжах, вам стоит заглянуть в Ski Club of Ireland. Это некоммерческая организация, расположенная в южной части Дублина. Здесь есть искусственные склоны, на которых можно научиться кататься на лыжах и сноуборде, даже если настоящего снега нет. Это место идеально подходит для новичков.

Кайтсерфинг

Для настоящих экстремалов Ирландия предлагает кайтсерфинг — сочетание серфинга с воздушной акробатикой. Уроки можно пройти в Sky High Kitesurfing в Траморе, где вас обучат управлять кайтом, даже если вы новичок. Занятия проходят круглый год, но иногда их отменяют из-за слишком сильного или слабого ветра.

Скалолазание

Если горы манят вас и вы хотите испытать свои силы, отправляйтесь в графство Уиклоу, где находится компания Vertigo Outdoor. Здесь вы сможете освоить скалолазание и пройти курсы для новичков или стать лидером в этом виде спорта. Лестница на вершину ирландских гор станет настоящим испытанием!

Уточнения

Ирла́ндия (ирл Éire МФА: , англ. Ireland, ольст.-шотл. Airlann [ˈɑːrlən], лат. Hibernia) — третий по величине остров в Европе (после Великобритании и Исландии) и двадцатый по величине остров в мире; западный из двух крупнейших Британских островов.

