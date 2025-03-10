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Бирюзовый оазис в сердце Италии: чудо-источники, которые лечат даже гинекологию

1:37
Туризм

В самом сердце Лацио, всего в нескольких минутах от Витербо, находятся одни из самых красивых бесплатных терм региона. Это природные бассейны с термальной водой, богатой минералами, которые веками использовались для оздоровления и релаксации.

Влюбленная пара танцует
Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влюбленная пара танцует

Эти термы питаются из горячего источника, похожего на знаменитый Булликаме. Температура воды достигает 58°C, что делает их доступными для посещения в любое время года. Ранее бассейны использовались для орошения, а теперь стали настоящей жемчужиной природного оздоровления.

Вода здесь обладает сульфат-бикарбонат-щёлочноземельным составом и насыщена минералами. Она помогает при:

  • заболеваниях дыхательных путей
  • кожных проблемах
  • гинекологических нарушениях
  • воспалениях суставов

Как правильно принимать термальные ванны

Чтобы получить максимальную пользу, рекомендуется:

  • Погружаться в воду не более 10 минут за раз
  • Чередовать горячие купания с охлаждением
  • Прислушиваться к своим ощущениям и не оставаться в воде слишком долго

Термы Лацио — это не просто источник здоровья, но и место невероятной красоты. Бирюзовые воды, естественные каменные бассейны и тишина создают атмосферу полного расслабления.

Витербо и бассейны Карлетти — это обязательные точки для тех, кто хочет совместить путешествие, оздоровление и контакт с природой. Это место, где красота, история и термальные воды соединяются воедино.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.

Вите́рбо (итал. Viterbo) — город в итальянском регионе Лацио, административный центр одноимённой провинции. Расположен в 100 км к северу от Рима по Кассиевой дороге, у подножия гор Чимини.
 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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