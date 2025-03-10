Бирюзовый оазис в сердце Италии: чудо-источники, которые лечат даже гинекологию

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Лацио, всего в нескольких минутах от Витербо, находятся одни из самых красивых бесплатных терм региона. Это природные бассейны с термальной водой, богатой минералами, которые веками использовались для оздоровления и релаксации.

Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влюбленная пара танцует

Эти термы питаются из горячего источника, похожего на знаменитый Булликаме. Температура воды достигает 58°C, что делает их доступными для посещения в любое время года. Ранее бассейны использовались для орошения, а теперь стали настоящей жемчужиной природного оздоровления.

Вода здесь обладает сульфат-бикарбонат-щёлочноземельным составом и насыщена минералами. Она помогает при:

заболеваниях дыхательных путей

кожных проблемах

гинекологических нарушениях

воспалениях суставов

Как правильно принимать термальные ванны

Чтобы получить максимальную пользу, рекомендуется:

Погружаться в воду не более 10 минут за раз

Чередовать горячие купания с охлаждением

Прислушиваться к своим ощущениям и не оставаться в воде слишком долго

Термы Лацио — это не просто источник здоровья, но и место невероятной красоты. Бирюзовые воды, естественные каменные бассейны и тишина создают атмосферу полного расслабления.

Витербо и бассейны Карлетти — это обязательные точки для тех, кто хочет совместить путешествие, оздоровление и контакт с природой. Это место, где красота, история и термальные воды соединяются воедино.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.



Вите́рбо (итал. Viterbo) — город в итальянском регионе Лацио, административный центр одноимённой провинции. Расположен в 100 км к северу от Рима по Кассиевой дороге, у подножия гор Чимини.



