Бирюзовый оазис в сердце Италии: чудо-источники, которые лечат даже гинекологию

В самом сердце Лацио, всего в нескольких минутах от Витербо, находятся одни из самых красивых бесплатных терм региона. Это природные бассейны с термальной водой, богатой минералами, которые веками использовались для оздоровления и релаксации.
Эти термы питаются из горячего источника, похожего на знаменитый Булликаме. Температура воды достигает 58°C, что делает их доступными для посещения в любое время года. Ранее бассейны использовались для орошения, а теперь стали настоящей жемчужиной природного оздоровления.
Вода здесь обладает сульфат-бикарбонат-щёлочноземельным составом и насыщена минералами. Она помогает при:
Как правильно принимать термальные ванны
Чтобы получить максимальную пользу, рекомендуется:
Термы Лацио — это не просто источник здоровья, но и место невероятной красоты. Бирюзовые воды, естественные каменные бассейны и тишина создают атмосферу полного расслабления.
Витербо и бассейны Карлетти — это обязательные точки для тех, кто хочет совместить путешествие, оздоровление и контакт с природой. Это место, где красота, история и термальные воды соединяются воедино.
Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.
Вите́рбо (итал. Viterbo) — город в итальянском регионе Лацио, административный центр одноимённой провинции. Расположен в 100 км к северу от Рима по Кассиевой дороге, у подножия гор Чимини.
США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.