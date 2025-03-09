Что происходит с самолетами зимой: разбираемся в деталях

4:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зимой перед вылетом самолетов пассажиры нередко слышат объявление о небольшой задержке из-за необходимости удаления льда с крыльев. Многие не придают этому значения, но этот процесс — ключевой элемент безопасности полетов.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Boeing B747-400 ZK-SUI авиакомпании Air New Zealand

Давайте разберемся, почему лед на самолете — это не просто эстетическая проблема, а реальная угроза полету.

Чем опасен лед на самолете?

Главная причина борьбы с обледенением — влияние льда и снега на подъемную силу. Подъемная сила — это вертикальная восходящая сила, которая удерживает самолет в воздухе. Она создается благодаря тому, что воздух обтекает крылья особым образом.

Но стоит появиться наледи, и эта аэродинамика нарушается:

Подъемная сила может снизиться на 30% .

. Возрастает скорость сваливания - минимальная скорость, при которой самолет может оставаться в воздухе.

- минимальная скорость, при которой самолет может оставаться в воздухе. Крылья теряют маневренность, усложняя управление самолетом.

Лед может отколоться в воздухе, повредив двигатель или закрылки.

Поэтому перед каждым зимним вылетом лайнер проходит обязательную процедуру удаления льда.

Какие химикаты используют для защиты от льда?

На дорогах для борьбы с обледенением применяют соль, но для самолетов она слишком агрессивна и может вызвать коррозию. Вместо этого используются противообледенительные жидкости на основе гликолей - органических соединений, которые эффективно снижают точку замерзания воды.

Основные виды гликолей:

Этиленгликоль - дешевый, но токсичный.

- дешевый, но токсичный. Пропиленгликоль - дороже, но безопаснее для окружающей среды и людей.

С 1980-х годов авиакомпании все чаще используют пропиленгликоль, поскольку он менее вреден для дикой природы.

Как проходит обработка самолета?

Существует четыре типа противообледенительных жидкостей, различающихся вязкостью и сроком защиты.

Обычно перед вылетом применяется двухэтапная схема обработки:

Удаление льда (деайсинг) - самолет обливают нагретой жидкостью типа I, температура которой составляет 60-66°C. Она быстро растапливает снег и лед, но также быстро стекает, поэтому обеспечивает защиту не дольше 20 минут. Эти жидкости обычно имеют красный или оранжевый цвет. Защита от повторного обледенения (антиайсинг) - самолет покрывают более вязкой жидкостью типа II или IV, которая предотвращает образование льда. Она остается на поверхности до взлета и слетается с крыльев, когда самолет набирает достаточную скорость.

Жидкости типа IV чаще всего зеленого цвета, а типа II — прозрачные или бледно-желтые.

Что происходит с жидкостью после обработки?

Противообледенительные жидкости стекают на землю, поэтому в аэропортах созданы специальные системы сбора и переработки. Это необходимо для защиты экосистем, так как:

Гликоли при разложении потребляют много кислорода, что может нанести вред водоемам.

Этиленгликоль токсичен для животных.

Многие аэропорты перерабатывают гликоли и контролируют стоки, чтобы минимизировать вред для окружающей среды.

Как самолеты борются с льдом в полете?

Находясь в воздухе, самолет тоже может обледенеть, поэтому у него есть дополнительные технологии защиты:

Горячий воздух от двигателя - направляется на переднюю кромку крыла, предотвращая обледенение.

- направляется на переднюю кромку крыла, предотвращая обледенение. Электрообогреваемые панели - встроены в крылья и предотвращают появление льда.

- встроены в крылья и предотвращают появление льда. Ледофобные покрытия - уменьшают вероятность образования льда.

- уменьшают вероятность образования льда. Надувные резиновые полосы - на небольших самолетах они раздуваются и сбрасывают наледь.

Почему задержки из-за удаления льда — это хорошо?

Противообледенительная обработка — это не просто формальность, а залог безопасного полета. В следующий раз, когда ваш рейс задержится из-за удаления льда, помните: это может спасти жизни.

Уточнения

Глико́ли (дио́лы, двуха́томные спирты) — класс органических соединений, содержащих в молекуле две гидроксильные группы. Имеют общую формулу C n H 2n (OH) 2 .

