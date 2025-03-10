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Как Six Senses помогает женщинам: от менопаузы до метаболизма

1:15
Туризм

Сеть курортов Six Senses представила новую программу, направленную на восстановление здоровья женщин. Основанная на научных исследованиях, она помогает вернуть баланс гормонов, улучшить обмен веществ и поддержать общее самочувствие.

Девушка занимается йогой
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка занимается йогой

Оздоровительный проект стартует сразу в пяти направлениях:

  1. Долина Дору (Португалия)
  2. Рим (Италия)
  3. Канухура (Мальдивы)
  4. Залив Ninh Van Bay (Вьетнам)
  5. Кран-Монтана (Швейцария)

Женщины могут выбрать трех-, пяти- или семидневный курс, ориентированный на индивидуальные потребности.

Программа сочетает:

  • Неинвазивный медицинский скрининг и биометрическое отслеживание
  • Практики, направленные на баланс гормонов и метаболизм
  • Протоколы интервального голодания
  • Индивидуальные планы питания
  • Восстановительные движения и активность

Программа адаптируется к любому жизненному этапу женщины, помогая при гормональных изменениях, менопаузе или переходных периодах.

Six Senses предлагает гибкий подход: можно приехать одной, с семьей или в составе группы. Программа действует круглогодично, давая возможность восстановить баланс и зарядиться энергией в комфортных условиях.

Уточнения

Скрининговое обследование (от англ. «просеивание» — screening) — в медицине это процесс быстрой сортировки внешне здоровых лиц на тех, кто не страдает определённой патологией и тех, кто предположительно имеет соответствующее заболевание и/или факторы риска (условия, которые способствуют развитию данного патологического состояния).

Дуэ́ро (исп. Duero, лат. Durius), или (на территории Португалии) До́ру (лиссабонский диалект, порт. Douro, коимбрский диалект — До́уру, мирандск. Douro) — река Пиренейского полуострова, берущая начало на территории Испании и впадающая в Атлантический океан в Португалии.

Кран-Монтана (фр. Crans-Montana) — горнолыжный курорт в швейцарском кантоне Вале расположенный к северо-востоку от города Сьон, на склоне Бернских Альп, в долине реки Рона.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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