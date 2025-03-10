Как Six Senses помогает женщинам: от менопаузы до метаболизма

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сеть курортов Six Senses представила новую программу, направленную на восстановление здоровья женщин. Основанная на научных исследованиях, она помогает вернуть баланс гормонов, улучшить обмен веществ и поддержать общее самочувствие.

Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка занимается йогой

Оздоровительный проект стартует сразу в пяти направлениях:

Долина Дору (Португалия) Рим (Италия) Канухура (Мальдивы) Залив Ninh Van Bay (Вьетнам) Кран-Монтана (Швейцария)

Женщины могут выбрать трех-, пяти- или семидневный курс, ориентированный на индивидуальные потребности.

Программа сочетает:

Неинвазивный медицинский скрининг и биометрическое отслеживание

Практики, направленные на баланс гормонов и метаболизм

Протоколы интервального голодания

Индивидуальные планы питания

Восстановительные движения и активность

Программа адаптируется к любому жизненному этапу женщины, помогая при гормональных изменениях, менопаузе или переходных периодах.

Six Senses предлагает гибкий подход: можно приехать одной, с семьей или в составе группы. Программа действует круглогодично, давая возможность восстановить баланс и зарядиться энергией в комфортных условиях.

Уточнения

Скрининговое обследование (от англ. «просеивание» — screening) — в медицине это процесс быстрой сортировки внешне здоровых лиц на тех, кто не страдает определённой патологией и тех, кто предположительно имеет соответствующее заболевание и/или факторы риска (условия, которые способствуют развитию данного патологического состояния).



Дуэ́ро (исп. Duero, лат. Durius), или (на территории Португалии) До́ру (лиссабонский диалект, порт. Douro, коимбрский диалект — До́уру, мирандск. Douro) — река Пиренейского полуострова, берущая начало на территории Испании и впадающая в Атлантический океан в Португалии.



Кран-Монтана (фр. Crans-Montana) — горнолыжный курорт в швейцарском кантоне Вале расположенный к северо-востоку от города Сьон, на склоне Бернских Альп, в долине реки Рона.

