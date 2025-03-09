Золотой рог: необычный пляж, который меняется каждый день

3:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Белоснежные пляжи с бирюзовым морем, словно с открытки, есть не только в далёких экзотических уголках. Некоторые из них находятся куда ближе, чем вы думаете!

Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Морской берег

Мечтаете хоть раз в жизни оказаться на пляже, похожем на побережья Доминиканы, Таиланда или Французской Полинезии? Вам не обязательно копить сотни тысяч рублей и отправляться на другой конец света! Настоящая жемчужина Средиземноморья — уникальный пляж, расположенный в любимом курортном месте россиян — в Хорватии.

Чистейшее море и уникальная природа

Хорватия давно стала одним из самых популярных направлений для отдыха. Однако многие воспринимают её как вариант бюджетного отпуска и недооценивают её красоту. Но здесь есть пляжи, способные поразить даже самых требовательных путешественников.

Один из таких — знаменитый Златни Рат ("Золотой рог"), входящий в список самых красивых пляжей мира. Он расположен на острове Брач, недалеко от города Бол.

Пляж, который меняет свою форму

Главная особенность Златни Рат — его уникальная способность менять форму. Пляж состоит из мелких белоснежных камешков, которые издалека кажутся песком. В отличие от настоящих песчаных пляжей, вода здесь всегда остаётся кристально чистой, даже во время волнения моря.

Но самое удивительное — это изменение контура пляжа. Под влиянием морских течений его мыс может загибаться то вправо, то влево. В некоторые дни он становится длиннее, в другие — короче. Каждый раз он выглядит по-новому, но неизменно потрясающе.

Как добраться до пляжа

Добраться до Златни Рат можно на машине, но стоит учитывать, что парковка здесь дорогая. Оптимальный вариант — оставить машину в центре Бола и прогуляться через живописный боровый лес. Пешая прогулка займёт около 30 минут.

Есть ещё одна интересная особенность пляжа. Среди множества камешков можно найти особенный — тот, который сросся с ракушкой и напоминает по форме улитку. Местные жители верят, что такой камень приносит удачу и может стать уникальным сувениром.

Где ещё искать райские пляжи

Конечно, не только Хорватия может похвастаться потрясающими пляжами. В Европе есть ещё несколько мест, которые стоит посетить:

Португалия, регион Алгарве - пляжи Praia da Dona Ana и Praia do Camilo с золотистым песком и скалистыми берегами.

Испания - острова Майорка, Менорка, Канары.

Италия - особенно острова Сицилия и Сардиния.

Греция - легендарный Навагио на Закинфе и пляжи Крита.

Франция - Лазурный берег с его потрясающими бухтами.

Египет - остров Хамата, который называют "египетскими Мальдивами".

Чтобы насладиться потрясающими пляжами, не обязательно лететь через полмира. Главное — знать, где искать!

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska [xř̩ʋaːtskaː]), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

