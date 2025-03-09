Туризм без перегрузок: как обмен домами помогает справиться с проблемой краткосрочной аренды

3:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лорен Шоу любит путешествовать, но вот сдавать свою квартиру в аренду — это совсем не для нее.

Фото: https://www.freepik.com by kjpargeter Интерьер

"Я никогда не чувствовала себя комфортно, размещая наше жилье на платформах аренды. У меня были знакомые, у которых был ужасный опыт общения с гостями и почти никакой поддержки со стороны сервисов бронирования". — признается она.

А еще есть цена вопроса. Лорен, которая живет в Нью-Йорке, увлекается катанием на лыжах, а это, как известно, дорогое удовольствие. Стоимость проживания на горнолыжных курортах, по словам Шоу, значительно возросла из-за бумов краткосрочной аренды за последние десять лет.

"Горнолыжное жилье часто бывает очень дорогим, порой просто непомерно дорогим", — говорит она.

Вместо того чтобы тратить деньги на аренду, Лорен и ее партнер решили попробовать обмен домами, чтобы воплотить свои мечты о путешествиях в реальность.

"Приходится позволять людям остановиться у себя в доме, и это заставляет относиться к собственному пространству так, как ты хотел бы, чтобы относились к твоему". — рассказывает она.

Лорен использует платформу Kindred, которая помогает путешественникам обмениваться домами, при этом значительно сокращая расходы на жилье. Вместо того чтобы платить арендные ставки, пользователи платят небольшую сумму за саму платформу — от 15 до 35 долларов в сутки, а также покрывают расходы на уборку. Это лишь десятая часть стоимости стандартной аренды.

"Более 90% наших домов — это настоящие основные места проживания хозяев, и большую часть времени они именно там живут". — объясняет Джастин Палефски, соучредитель Kindred.

Участники этой платформы обмениваются ночами, а не деньгами. Кроме того, зарегистрироваться в Kindred можно бесплатно.

Платформа уже насчитывает 75 000 участников по всему миру. Она работает в таких странах, как США, Канада, Мексика и Западная Европа.

"Хозяева не получают доход от размещения гостей. Они получают возможность останавливаться в чужом доме в другое время", — уточняет Палефски.

Шоу и другие пользователи Kindred отмечают, что обмен домами помогает не только снизить расходы на путешествия, но и смягчить проблему чрезмерного туризма. Краткосрочная аренда приводит к росту цен на жилье и заставляет местных жителей покидать свои общины.

Это явление не раз обсуждалось в разных уголках мира. Например, Airbnb подвергается растущей критике со стороны регулирующих органов. В Нью-Йорке закон запрещает сдавать в аренду всю свою квартиру. Те, кто продолжает пользоваться сервисом, могут сдавать жилье только в своем присутствии и должны зарегистрировать свое жилье в городе, иначе им грозит штраф. Тем временем Барселона в 2028 году планирует полностью запретить краткосрочную аренду, отвечая на протесты местных жителей против переполненности города туристами.

Обмен домами позволяет не только сэкономить, но и углубиться в культуру других стран. Это гораздо более личное и насыщенное взаимодействие, чем обычная аренда. Тем более что, если бы все, кто сдает жилье, занимались обменом домами, это могло бы решить проблему чрезмерного туризма.

Арно уверен, что если бы все сдающие жилье на краткосрочную аренду занимались обменом домами, "то количество доступных единиц не увеличилось бы, потому что в этих домах уже живут люди, и мы не добавляем новых туристов".

Уточнения

Airbnb («Эйрбиэнби») — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

