Велопутешествие по цветочным полям Нидерландов: когда цветут тюльпаны и нарциссы

Как провести классно в Нидерландах? Если вы любите кататься на велосипеде и хотите избежать толп, направляйтесь в Коп-ван-Норд-Холланд, что в 60 км к северу от знаменитого Кеукенхофа.
Это место славится самой большой непрерывной зоной луковичных растений в стране.
Лучшее время для велопрогулки — апрель, когда поля расцветают миллионами ярких крокусов, нарциссов, гиацинтов и тюльпанов. Маршрут между Шагеном, Ден-Хелдером, Ден-Овером и Мидденмеером подарит вам захватывающие виды на цветочные поля, пишет The Guardian.
Особенно рекомендуем проехать по дюнам от Калландсоога до Ден-Хелдера — дороги там хорошо асфальтированы, так что кататься будет легко, независимо от физической формы. Так что берите велосипед и вперед к цветам!
Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.
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