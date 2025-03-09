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Важная деталь, которую нужно настроить в Uber перед поездкой

1:37
Туризм

Платить за границей стало проще, но теперь появилась новая функция Uber, которая может повлиять на ваш кошелёк. Если вы планируете путешествовать по Европе, или Азии, обратите внимание на настройку "Предпочтительная валюта". Эта опция может вызывать дополнительные комиссии, если оставить её включённой.

Alejandro Escamilla 2013-05-27
Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Alejandro Escamilla 2013-05-27

Как это работает?

Например, если вы заказываете такси в Париже, цена будет указана в рублях. Однако, Uber возьмёт дополнительную комиссию за конвертацию валюты в размере 1,5%.

Эта комиссия необязательна, и единственная причина, по которой её можно оставить включённой, — если ваш банк взимает высокую плату за конвертацию. Если это не так, лучше отключить эту настройку, чтобы избежать лишних затрат.

Как отключить международные сборы в Uber?

Чтобы избежать комиссии, откройте приложение Uber и перейдите в раздел "Аккаунт", затем выберите "Кошелёк".

Найдите кнопку "Предпочтительная валюта", которая предложит вам четыре варианта: евро, доллары США, канадские доллары и тд…

А также опцию "Нет предпочтительной валюты". Выберите последнюю, и цена поездки будет отображаться в местной валюте.

После этого стоимость будет списана с вашей карты без дополнительных сборов, как при обычной транзакции.

Чтобы ещё больше сэкономить, рассмотрите оформление кредитной карты с льготами для путешественников, которая поможет избежать международных транзакционных сборов.

Уточнения

Uber Technologies Inc. ;(Убер) — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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