Путешествие к Жемчужине Армении: тайны, легенды и лучшие места для отдыха

2:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Озеро Севан – настоящий сапфир Армении, раскинувшийся на высоте более 1900 метров среди величественных Кавказских гор. Это крупнейшее высокогорное пресноводное озеро Евразии занимает шестую часть территории страны и является не только важнейшим природным ресурсом, но и символом национальной гордости.

Фото: commons.wikimedia.org by Sylvie Berney, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ озеро Севан

Легенда о Севане

Местные жители передают из поколения в поколение древнюю легенду. Когда-то здесь была плодородная долина с родником, который нужно было закрывать камнем после использования. Но однажды девушка забыла запечатать источник, и вода затопила долину.

В наказание старейшина обратил её в камень, а поднявшаяся вода создала озеро. Сегодня скалистый остров посреди Севана, говорят, напоминает силуэт той самой девушки.

Как добраться до Севана

От Еревана до озера всего час езды. Вы можете арендовать автомобиль, взять такси или воспользоваться местным сервисом GG (аналог Uber). Также доступны услуги трансфера и совместных поездок.

Чем заняться на озере

Севан — идеальное место как для активного отдыха, так и для неспешного наслаждения природой:

Водные развлечения: катание на гидроциклах, виндсёрфинг (лучшее место — пляж Шоржа), водные лыжи, лодочные прогулки.

Купание: вода сначала кажется прохладной, но в жаркие месяцы она освежает.

Отдых на пляже: в Noy Land Resort можно понежиться на солнце и сделать стильные фото.

Кемпинг: в Armenia Camping можно арендовать снаряжение для каякинга и парусного спорта.

Исторические и архитектурные достопримечательности

На берегах Севана разбросаны уникальные памятники:

Монастырь Севанаванк (IX век) — шедевр средневековой архитектуры с черными туфовыми стенами и редким изображением Христа с монгольскими чертами.

Айраванк — тихий монастырь IX-XII веков с резными надгробиями и крестами.

Дом писателей — советский модернистский комплекс 1933 года, напоминающий космический корабль.

Советская смотровая площадка — величественное здание в стиле брутализм с панорамным видом на озеро.

Походы и гастрономия

Тропа "Мечта Севана" ведёт через ботанический сад и открывает великолепные виды на озеро.

Маршрут Драхтик – Калаван проходит через экодеревню с проектами по сохранению природы.

Кулинарный must-try: севанская форель (ишхан) на гриле в ресторане "Семои Мот".

После насыщенного дня можно вернуться в Ереван, расслабиться в душе и завершить вечер в уютном баре столицы.

Уточнения

Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет. Столица — Ереван. Государственный язык — армянский.

