Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о дискомфорте и газообразовании: 3 секрета приготовления фасоли, которые изменят всё
Французский спутник-шпион на орбите: Европа укрепляет свои позиции в космической гонке
Велопутешествие по цветочным полям Нидерландов: когда цветут тюльпаны и нарциссы
Пять привычек, которые делают вас королевой в глазах других
Давид Манукян поздравил юную коллегу: выросла на моих глазах
Страх или доминирование? Почему собака не любит, когда в дом приходят люди
Опасная привычка: почему некоторые способы заваривания кофе вредят сердцу
Посадил специи — теперь каждый ужин пахнет, как в ресторане
Зачем опытные хозяйки наносят соду на сиденье унитаза на ночь?

Американка исполнила мечту — в 70 лет переехала во Францию и не жалеет

2:11
Туризм

Мечта о жизни во Франции долгое время казалась недостижимой для Дженис Дирвестер, уроженки Техаса (США).

Река Сена
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Река Сена

Однако в 2021 году, услышав строки песни Is That All There Is, она вдруг осознала, что не хочет довольствоваться рутиной.

Менее чем через год, в 70 лет, Дженис исполнила свою давнюю мечту и переехала в Фонтенбло — город, который покорил её сердце ещё в 2018 году.

Теперь, обосновавшись на новом месте, она уверена: это было лучшее решение в её жизни.

"Я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете", — признаётся Дженис.

Её жизнь в США ничем не была омрачена (она жила на ранчо в Джорджии и работала на двух работах), но ощущение, что в жизни должно быть что-то ещё, не покидало её.

Осознав, что больше не хочет откладывать мечты, Дженис продала машину, избавилась от ненужных вещей и подала документы на визу. В феврале 2022 года, собрав три чемодана и взяв с собой пожилую собаку и кошку, она отправилась во Францию.

Первые дни на новом месте дались ей непросто. В моменты сомнений она даже жалела о забытых желтых теннисных туфлях, но вскоре поняла, что просто переживает стресс.

Со временем она привыкла к местным особенностям, завела друзей и даже создала YouTube-канал Janice in France, который теперь насчитывает почти 30 000 подписчиков.

Дженис отмечает, что во Франции жизнь строится вокруг семьи, а не гонки за деньгами. Это было одним из главных открытий для неё.

Она также научилась принимать французский ритм жизни: если в США риелтор перезвонит в течение двух часов, то во Франции на это могут уйти два дня, потому что "в приоритете семья".

Несмотря на языковой барьер и бюрократические сложности, Дженис не планирует возвращаться в США. Она находит радость в простых вещах: прогулках по Фонтенбло, встречах с друзьями и возможности вдохновлять других на перемены, передает CNN.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Басков пережил шок: выступление Юлии Савичевой на шоу Один в один вызвало слёзы певца
Шоу-бизнес
Басков пережил шок: выступление Юлии Савичевой на шоу Один в один вызвало слёзы певца Аудио 
Не дай букету умереть раньше времени: способы, которые действительно работают
Садоводство, цветоводство
Не дай букету умереть раньше времени: способы, которые действительно работают Аудио 
Популярное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное

В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?

Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Последние материалы
Страх или доминирование? Почему собака не любит, когда в дом приходят люди
Опасная привычка: почему некоторые способы заваривания кофе вредят сердцу
Посадил специи — теперь каждый ужин пахнет, как в ресторане
Зачем опытные хозяйки наносят соду на сиденье унитаза на ночь?
Йоханнес Клебо творит историю: шесть побед из шести на ЧМ-2025
Не тяните с ремонтом: что делать, если ремень безопасности перестал втягиваться
Американка исполнила мечту — в 70 лет переехала во Францию и не жалеет
Щепотка соли превратит ваш кофе в шедевр: не верите — проверьте сами!
Рынок беспилотников на 100 миллиардов долларов: что принесет новый альянс
Индикаторы экосистемы: в США численность бабочек заметно снизилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.