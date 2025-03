Американка исполнила мечту — в 70 лет переехала во Францию и не жалеет

Мечта о жизни во Франции долгое время казалась недостижимой для Дженис Дирвестер, уроженки Техаса (США).

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Река Сена

Однако в 2021 году, услышав строки песни Is That All There Is, она вдруг осознала, что не хочет довольствоваться рутиной.

Менее чем через год, в 70 лет, Дженис исполнила свою давнюю мечту и переехала в Фонтенбло — город, который покорил её сердце ещё в 2018 году.

Теперь, обосновавшись на новом месте, она уверена: это было лучшее решение в её жизни.

"Я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете", — признаётся Дженис.

Её жизнь в США ничем не была омрачена (она жила на ранчо в Джорджии и работала на двух работах), но ощущение, что в жизни должно быть что-то ещё, не покидало её.

Осознав, что больше не хочет откладывать мечты, Дженис продала машину, избавилась от ненужных вещей и подала документы на визу. В феврале 2022 года, собрав три чемодана и взяв с собой пожилую собаку и кошку, она отправилась во Францию.

Первые дни на новом месте дались ей непросто. В моменты сомнений она даже жалела о забытых желтых теннисных туфлях, но вскоре поняла, что просто переживает стресс.

Со временем она привыкла к местным особенностям, завела друзей и даже создала YouTube-канал Janice in France, который теперь насчитывает почти 30 000 подписчиков.

Дженис отмечает, что во Франции жизнь строится вокруг семьи, а не гонки за деньгами. Это было одним из главных открытий для неё.

Она также научилась принимать французский ритм жизни: если в США риелтор перезвонит в течение двух часов, то во Франции на это могут уйти два дня, потому что "в приоритете семья".

Несмотря на языковой барьер и бюрократические сложности, Дженис не планирует возвращаться в США. Она находит радость в простых вещах: прогулках по Фонтенбло, встречах с друзьями и возможности вдохновлять других на перемены, передает CNN.

