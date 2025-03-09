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Взлёт, посадка и ещё один момент: когда лучше не нажимать кнопку вызова в самолёте

2:40
Туризм

Хотите узнать главный секрет бортпроводников? Они на борту не для того, чтобы раздавать напитки и улыбаться. В первую очередь их задача — обеспечить безопасность пассажиров. Но когда же можно пообщаться со стюардессой, а когда лучше этого избегать? Давайте разберёмся!

ремень в самолете
Фото: Wikipedia by Christopher Doyle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ремень в самолете

Когда не стоит беспокоить экипаж

Многие пассажиры ошибочно полагают, что если стюардесса пристегнулась в кресле, значит, у неё небольшой перерыв.

На самом деле это верный знак того, что начинается важный этап полёта. Взлёт и посадка — самые критические моменты, и в этот момент экипаж сосредоточен на выполнении задач по безопасности.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), более 50% авиационных происшествий происходят именно на этапе посадки. Вот почему свет в салоне приглушают — чтобы ваши глаза адаптировались к возможной экстренной ситуации.

Взлёт также считается опасным этапом, хоть и реже приводит к происшествиям. Если стюардесса пристёгнута, значит, она мысленно проигрывает план эвакуации, а не отдыхает.

Почему бортпроводники могут двигаться, а пассажиры — нет?

Возможно, вы замечали, что, когда горит индикатор "Пристегните ремни", стюардессы продолжают ходить по салону. Это не нарушение правил.

Их обучают вставать с кресел после набора высоты в 3000 метров, чтобы они могли следить за обстановкой и оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

Если экипаж остаётся пристёгнутым, значит, риск ещё не миновал, и пассажирам тоже лучше оставаться на местах.

Когда можно поговорить со стюардессой?

Есть моменты, когда экипаж готов к общению. Например:

  • После окончания обслуживания, когда стюардессы могут немного передохнуть на откидном кресле.
  • Когда самолёт достиг крейсерской высоты, и экипаж не занят важными задачами.
  • Если вам срочно что-то нужно — можно воспользоваться кнопкой вызова, она создана именно для этого.

О чём чаще всего спрашивают пассажиры?

Бортпроводники привыкли к самым разным вопросам — от времени пересадки до их личного опыта работы. Кто-то хочет узнать, сколько рейсов они совершают в день, а кто-то — уточнить время прилёта.

Главное — помнить, что экипаж всегда выполняет несколько задач одновременно, поэтому немного терпения — и вам обязательно помогут.

А если подождёте удачного момента, то, возможно, получите не только вежливую улыбку, но и дополнительный перекус!

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess), — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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