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Как сэкономить на поездке в Стамбул до 30 000 рублей — лайфхаки от тревел-блогера

1:29
Туризм

Российская тревел-блогерша Марина рассказала, как значительно сократить расходы во время путешествия в Турцию.

Турция
Фото: wikimapia by Vadim.tk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Турция

На своей странице в соцсетях она поделилась лайфхаками, позволяющими сэкономить до 30 тысяч рублей, отказавшись от посещения дорогих достопримечательностей.

Девушка заметила, что в Стамбуле многие известные туристические места можно заменить бесплатными аналогами, не уступающими по впечатлениям.

Дворец Топкапы больше заинтересует поклонников сериала "Великолепный век", но не всех туристов. Вместо посещения платной Цистерны Базилика можно спуститься в аналогичное, но бесплатное подземное водохранилище. Дворец Долмабахче вряд ли поразит тех, кто уже бывал в Эрмитаже. Вид с Галатской башни, по словам блогерши, не стоит потраченных денег.

Вместо дорогих экскурсий путешественница предложила насладиться аутентичными активностями в городе: прокатиться по Босфору на пароме, ощутив атмосферу города с воды, отправиться в традиционную пекарню рано утром, чтобы попробовать свежий симит, позавтракать на террасе с панорамным видом на пролив, передает "Рамблер".

Некоторые туристы, посетившие Стамбул, отмечают ухудшение сервиса и рост цен. Одна из россиянок, недавно вернувшаяся из поездки, призналась, что Турция уже не кажется ей такой доступной и гостеприимной, как раньше.

Уточнения

Паро́м — плавсредство для переправы транспортных средств по воде или для переправы людей через реку.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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