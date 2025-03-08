Каково это — женщине путешествовать в Саудовской Аравии

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Долгое время исторические и природные сокровища Саудовской Аравии оставались скрытыми за строгими визовыми ограничениями, особенно для женщин-путешественниц.

Фото: commons.wikimedia.org by Paasikivi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Саудовской Аравии

Однако за последние несколько лет в стране произошли значительные реформы, упростившие въезд и сделавшие поездки более доступными.

Сегодня иностранные туристы могут оформить электронные визы, а женщины, путешествующие в одиночку, больше не сталкиваются с запретами, которые существовали ранее. В 2018 году был снят запрет на вождение автомобилей для женщин, а правила дресс-кода стали менее строгими. Теперь туристкам достаточно соблюдать скромный стиль одежды, но ношение абайи или покрытие головы больше не являются обязательными.

Хотя в крупных городах, таких как Эр-Рияд и Джидда, требования к одежде стали менее строгими, путешественницам по-прежнему рекомендуется одеваться скромно. Одежда должна закрывать плечи и колени, а облегающие наряды лучше дополнять свободной рубашкой или кардиганом.

Посещение религиозных объектов требует дополнительных мер уважения — в мечетях женщинам необходимо покрывать голову и снимать обувь. В более традиционных районах страны ношение абайи может сделать пребывание комфортнее и помочь адаптироваться к местной культуре.

Саудовская Аравия — огромная страна, и лучше всего исследовать её на автомобиле. С тех пор как женщинам разрешили водить, аренда машины стала удобным вариантом для самостоятельных путешествий. Инфраструктура для водителей здесь отличная: качественные дороги, удобные указатели и частые остановки для отдыха.

Однако движение в городах остаётся хаотичным, и туристам, не привыкшим к агрессивному стилю вождения, может быть непросто. В качестве альтернативы можно использовать Uber.

Несмотря на предостережения, Саудовская Аравия считается достаточно безопасной страной для туристов, в том числе женщин. Путешественницы отмечают уважительное отношение со стороны местных жителей и отсутствие серьезных инцидентов.

Как и в любом крупном городе, стоит быть внимательной к своим вещам, особенно в общественных местах. Туристки, путешествующие в одиночку, могут чувствовать себя комфортно, но соблюдение базовых правил безопасности всегда остаётся актуальным.

Одно из ключевых изменений в стране — появление женских гидов и экскурсий только для женщин. Всё больше туристических компаний предлагают групповые поездки, в которых гидами, водителями и организаторами выступают женщины, передает CNN.

Уточнения

Гид — проводник, экскурсовод, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими достопримечательности.

