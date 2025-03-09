Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметика, которая вам вредит: неожиданные последствия макияжа, о которых молчат
ВС РФ в Курской области взяли под контроль промзону на окраине Суджи
Не делать этого! Вбивание кола сразу после посадки — как поставить под угрозу корни дерева
Привычка, которая кажется безобидной, но мешает вашему телу сжигать жир ночью
Как сделать оладьи невероятно пышными? Секрет, о котором мало кто знает
Тренировки без последствий: как правильно дышать и пить воду, чтобы не навредить организму
Мистические метки на шинах: почему водители боятся цветных полос
За кулисами Кремля: Аллегрова чуть не обматерила журналистов перед концертом
Несырьевой экспорт столицы взлетел на 85%: Москва укрепляет отношения с Вьетнамом

Этот остров признан самым красивым в мире — и он находится намного ближе, чем вы думаете

2:16
Туризм

Мечтаете о райском отдыхе на самом красивом острове в мире, но не хотите тратить целые часы на перелет? Тогда вам точно стоит узнать о победителе масштабного голосования, проведенного журналом TRAVELBOOK. Удивительно, но самый красивый остров для отдыха находится не на Мальдивах и не на Гавайях — его легко достичь за два с половиной часа из Праги.

остров
Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info
остров

Этот остров — греческий Закинф. Белые песчаные пляжи, яркая бирюзовая вода, круглогодичное солнце, экзотическая флора и фауна — он будто сошел с обложки журнала путешествий. Такой рай не так уж и далек от нас, и для того, чтобы оказаться в нем, не нужно долго сидеть в самолете.

Голосование, проведенное среди подписчиков TRAVELBOOK на Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ), собрало почти 13 000 голосов. Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны таких экзотических мест, как Бора-Бора и Мауи, победа была за Закинфом.

Знаменитая бухта Навагио с затонувшим кораблем и белоснежным пляжем в окружении бирюзовой воды — это просто один из тех видов, которые остаются в памяти навсегда. Но Закинф предлагает гораздо больше — для любителей активного отдыха здесь есть пещеры, водные виды спорта и красивая береговая линия, которую удобно исследовать на лодке или доске с веслом. А для тех, кто хочет просто расслабиться, есть возможность понаблюдать за гигантскими морскими черепахами, которые обитают в этих водах.

Кроме того, Закинф знаменит своей греческой кухней, душевным гостеприимством и незабываемыми закатами, создающими атмосферу уюта и покоя.

Рейтинг самых красивых островов по версии TRAVELBOOK в 2024 году:

  1. Закинф, Греция
  2. Бора-Бора, Французская Полинезия
  3. Праслин, Сейшельские острова
  4. Ко Тао, Таиланд
  5. Маврикий
  6. Крит, Греция
  7. Форментера, Испания
  8. Мадейра, Португалия
  9. Порту-Санту, Португалия
  10. Исландия
  11. Искья, Италия
  12. Оаху, Гавайи, США

Уточнения

Навайо (греч. Ναυάγιο, рус. Кораблекрушение) — пляж на северо-западе острова Закинф (Ионические острова, Греция).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Садоводство, цветоводство
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама Аудио 
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Садоводство, цветоводство
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу Аудио 
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Какие школьные предметы были только в СССР Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Последние материалы
Привычка, которая кажется безобидной, но мешает вашему телу сжигать жир ночью
Как сделать оладьи невероятно пышными? Секрет, о котором мало кто знает
Тренировки без последствий: как правильно дышать и пить воду, чтобы не навредить организму
Мистические метки на шинах: почему водители боятся цветных полос
Этот остров признан самым красивым в мире — и он находится намного ближе, чем вы думаете
За кулисами Кремля: Аллегрова чуть не обматерила журналистов перед концертом
Несырьевой экспорт столицы взлетел на 85%: Москва укрепляет отношения с Вьетнамом
Страх ошибки и вечный стресс: чем опасен перфекционизм в работе и личной жизни
5 вещей, которые точно мешают вашему дому дышать: пора расставаться
Пальмитиновая кислота в косметике: полезный компонент или враг вашей кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.