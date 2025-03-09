Этот остров признан самым красивым в мире — и он находится намного ближе, чем вы думаете

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мечтаете о райском отдыхе на самом красивом острове в мире, но не хотите тратить целые часы на перелет? Тогда вам точно стоит узнать о победителе масштабного голосования, проведенного журналом TRAVELBOOK. Удивительно, но самый красивый остров для отдыха находится не на Мальдивах и не на Гавайях — его легко достичь за два с половиной часа из Праги.

Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info остров

Этот остров — греческий Закинф. Белые песчаные пляжи, яркая бирюзовая вода, круглогодичное солнце, экзотическая флора и фауна — он будто сошел с обложки журнала путешествий. Такой рай не так уж и далек от нас, и для того, чтобы оказаться в нем, не нужно долго сидеть в самолете.

Голосование, проведенное среди подписчиков TRAVELBOOK на Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ), собрало почти 13 000 голосов. Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны таких экзотических мест, как Бора-Бора и Мауи, победа была за Закинфом.

Знаменитая бухта Навагио с затонувшим кораблем и белоснежным пляжем в окружении бирюзовой воды — это просто один из тех видов, которые остаются в памяти навсегда. Но Закинф предлагает гораздо больше — для любителей активного отдыха здесь есть пещеры, водные виды спорта и красивая береговая линия, которую удобно исследовать на лодке или доске с веслом. А для тех, кто хочет просто расслабиться, есть возможность понаблюдать за гигантскими морскими черепахами, которые обитают в этих водах.

Кроме того, Закинф знаменит своей греческой кухней, душевным гостеприимством и незабываемыми закатами, создающими атмосферу уюта и покоя.

Рейтинг самых красивых островов по версии TRAVELBOOK в 2024 году:

Закинф, Греция Бора-Бора, Французская Полинезия Праслин, Сейшельские острова Ко Тао, Таиланд Маврикий Крит, Греция Форментера, Испания Мадейра, Португалия Порту-Санту, Португалия Исландия Искья, Италия Оаху, Гавайи, США

Уточнения

Навайо (греч. Ναυάγιο, рус. Кораблекрушение) — пляж на северо-западе острова Закинф (Ионические острова, Греция).

